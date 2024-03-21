原标题：金山办公2023年报：营业收入45.56亿元，同比增长17.27%

3月20日晚，金山办公公布2023年报显示，2023年，金山办公实现营业收入45.56亿元，同比增长17.27%；归属于母公司所有者净利润13.18亿元，同比增长17.92%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润12.62亿元，同比增长34.45%。

其中，作为金山办公重要的收入增长引擎，订阅业务2023年收入36.11亿元，占总收入比79%，同比提升8个百分点。

年报显示，2023年，金山办公面向组织级客户推出WPS 365，带动国内机构订阅及服务业务收入9.57亿元，同比增长38.36%。

截至2023年末，金山办公已服务17000余家头部政企客户，包括云南、浙江、山东等地党政客户，以及上交所、中信建投、华夏银行、科大讯飞等企业客户。其中，公有云领域付费企业数同比增长83%。

在教育行业，金山办公运用创新技术优势推动教育数字办公发展。截至2023年底，金山办公累计覆盖985/211院校超过130家。2023年，WPS 365教育版已覆盖清华大学、上海交通大学、复旦大学等30余所高校，辐射师生36万余人。

报告期内，金山办公国内个人办公服务订阅业务收入26.53亿元，同比增长29.42%。同期，金山办公发布了基于大语言模型的智能办公应用WPS AI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展。

过去一年，金山办公通过AI重构产品力，建立了WPS AI在文档应用场景的技术壁垒，并于四季度开启公测。期间，WPS AI积极接入主流头部大模型，将其与WPSOffice、WPS 365进行融合改造，为用户提供更优质的智能办公体验。

报告显示，2023年金山办公研发投入14.72亿元，占收入比约32%，研发费用同比增长10.60%，研发人员占比68%。

值得一提的是，在全球PC出货量疲软的不利影响下，金山办公的设备活跃数、付费用户数依旧持续增长。市场调查机构Gartner数据显示，2023年全球个人电脑出货总量为2.418亿台，同比下降 14.8%，这是连续第二年出现两位数的下滑。截至2023年末，金山办公主要产品月活设备数已达5.98亿，同比增长4.36%，累计年度付费个人用户同比增长18.43%至3549万。（永文）

(责编：曹淼、李源)

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