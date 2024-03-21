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2024中国农产品电商发展报告发布 拼多多建立激励机制扶持“新农人”

2024年03月21日10:38 | 来源：中国青年网
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原标题：2024中国农产品电商发展报告：我国成全球最大农产品电商国 拼多多等引领数字转型

　　“农产品电商要为促进消费作出新贡献。”近日，在2024中国农产品电商高层研讨会上，原国内贸易部总经济师、著名流通经济专家丁俊发表示，“商务部把2024年定为促进消费年，农产品电商责无旁贷，要发掘农产品电商新动能，创新农产品电商新模式。”

　　该研讨会已连续举办十八届，由商务部流通司、农业农村部农业信息中心指导，数字农产品电商30人论坛主办。会议期间，相关部委领导、农产品电商企业代表、学者及行业人士总结了“数商兴农”的过往实践与经验，探讨未来的发展创新路径。

　　“中国已成为世界第一大农产品电商国。”农业农村部信息中心主任、党委书记王小兵表示，“20多年来，我国农产品电商从无到有，从小到大，关键在于运用互联网技术和信息化手段实现了产销对接，关键在于在发展过程中不断创新运用新技术新媒体新平台。”

　　有关部门数据显示，2023年全国农产品网络零售额达5870.3亿元，比上年增长12.5%，呈现出东中西部竞相发展、各类农产品加速覆盖的良好态势。而以拼多多为代表的电商平台，有望引领中国农产品数字化转型。

　　丁俊发表示，农产品电商在“三农”发展中，特别是乡村振兴、精准扶贫、改变农产品生产、流通、消费方式等方面所起的作用将越来越大。“数字电商既是传统农产品电商发展的必由之路，也是发展新质生产力的具体体现。”

　　农产品进城规模增大，“路费”下降

　　在当日研讨会上，北京工商大学经济学院教授、商务部电子商务咨询专家洪涛发布了《2024中国农产品电商发展报告》（下称“《报告》”）。该报告显示，随着我国进入新的经济和消费周期，数字农产品电商也进入高质量发展时期。现阶段重点任务应转向三农信息服务数字化、智慧农业以及生产、加工、营销、物流、品牌等环节的数字化，以达成产业形态的整体变革。

　　将数字技术应用到农产业，在行业内已有探索。以拼多多为例，平台通过搭建“农地云拼”系统，将分散的农产品需求在线上归集，形成爆款，减少中间环节，让农产品直连消费者餐桌，降低终端售价的同时提高了农户收益。

　　通过重投生鲜冷链物流体系等数字经济基础设施，拼多多打造了生鲜农货48小时内发货、坏果包赔、边远地区包邮等行业标准。以新疆地区为例，平台自去年二季度起与中国邮政等快递企业合作，开通新疆包裹中转集运包邮业务，改善了新疆消费者的网购体验。

　　农业农村部信息中心主任王小兵分析道，农产品电商之所以能发展得既快又好，关键在于不断运用新技术，通过互联网技术和信息化手段实现了产销对接。

　　农云行动是拼多多引导农产区“数实融合”的重要举措。2023年，拼多多发起农云行动，深入山西、四川、陕西、云南、湖北、福建、山东、江苏等农产带，为当地商家提供电商运营专场培训及一对一定向运营指导，助力乡村产业振兴与就业增长。农云行动也被国家发改委中国城市和小城镇改革发展中心评为“全国县域振兴典型案例”。

　　《报告》数据显示，电商“下乡”，农产品“出村进城”的规模在持续增长。根据《报告》，2023年，全国农产品网络零售额达5870.3亿元，约为2014年的5倍。此外，中国农产品物流总额再创新高，2023年物流总额超过5.3万亿元，同比增长4.1%，从2021年到2023年，农产品物流总额连续三年超过5万亿元。虽然农产品进城规模增大，“路费”却下降了，数据显示，物流费率由2012年的18%下降到2023年的14.4%。

　　王小兵表示，全国农产品网络零售呈现出东中西部竞相发展、各类农产品加速覆盖的良好态势，特别是为打赢脱贫攻坚战，有效应对三年疫情作出了独特贡献。“农村电商变革了农产品传统流通方式，成为农村数字经济发展的突破口和领头羊”。

　　从人与技术入手培育农业新质生产力

　　《报告》指出，电商在农业数字化升级的过程中应赋予新内涵，除了实物农产品交易，数字农产品电商还应包括服务类农产品、体验类农产品等。报告提出，以拼多多为代表的电商平台，将引领中国农产品数字化转型。

　　北京工商大学经济学院执行院长詹新宇表示，农产品电商近年来取得很多成绩，但还存在部分问题需要解决，其中之一便是农村电商行业人才缺乏的现状。

　　拼多多相关负责人表示，很多年轻人对电商感兴趣，但起初对电商经营并无概念。如何扶持“新农人”就非常重要，“我们的业务人员每天都会实时为商家答疑，长期跟踪、分析商家经营情况，针对运营问题，及时介入并提供改进建议。此外，通过农云行动，我们每年深入农产带考察，除了提供现场培训，还通过走访，为商家一对一设计经营思路和方案”。

　　根据拼多多的调查，截至2021年，平台上90后、95后、00后新青年商家占比超过49%，95后“新新农人”占比超过13%，人数超过12.6万，其中大部分是返乡创业青年，而且，一位“新新农人”返乡，能够带动5至10位95后。

　　上述负责人表示，扶持“新新农人”最好方式不是直接给钱，而是建立一整套激励新农人跨越式发展的平台机制，让制度成为数字农业的放大器。“在传统推流方式下，很多商家认为强者恒强，大力便能出奇迹，但这一套方式在拼多多上走不通。我们的平台机制一直坚持产品导向，鼓励商家做产品创新，只要做好产品差异化，就有做大做强的机会”。

　　农产品如何提高质量，围绕产品创新，也是目前农产品电商面临的问题之一。《报告》指出，部分农产品电商企业存在同质化竞争的问题，导致竞争成本较高，效益较低。

　　为助力农产品电商高质量发展，拼多多在田间地头兴起“技术革命”。拼多多持续多年支持多多农研科技大赛、“拼多多杯”科技小院大赛等赛事，助力农业技术创新、科研成果转化以及优质农产品上行。

　　以科技小院大赛为例，据介绍，拼多多已连续两届作为赛事支持方，助力高校学子交流，支持科技农产品的发展。例如，对于褚橙科技小院研究的褚橙、丹棱桔橙科技小院主攻的桔橙、福建平和蜜柚科技小院聚焦的蜜柚等特色农产品，拼多多通过农产品零佣金、百亿补贴等惠农政策，给予积极扶持。

　　“农产品电商大有可为。”丁俊发说，他建议，创新农产品电商的模式和场景，应从人才、生产工具、生产关系入手。其一，打造能创造新质生产力的战略人才、足够熟练掌握新增生产资料的应用型人才；其二，充分使用新型生产工具，掌握核心技术，赋能发展新型农产品电商；其三，塑造适应新质生产力的生产关系，着力打通束缚新质生产力发展的堵点、卡点，让国内先进、优质生产要素向发展新质生产力高效配置。（记者 纪佳琦）

(责编：董童、李源)
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