中国发展高层论坛与会嘉宾对中国发展前景充满信心
开放合作 共享未来（经济聚焦）
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随着宏观政策持续发力显效，中国经济开局良好，生产稳中有升，需求持续恢复，先行指标继续向好。中国发展高层论坛2024年年会与会嘉宾纷纷表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。
新一年，中国将稳步扩大制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，更大力度吸引和利用外资。
3月24日至25日，以“持续发展的中国”为主题的中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。
今年，中国经济走势如何，将为全球经济带来哪些机遇？年会上，知名专家学者、世界500强企业负责人等海内外嘉宾齐聚一堂、共话前景。
有信心实现今年主要预期目标
2023年，中国经济在稳增长、调结构、增动能、防风险中滚石上山、爬坡过坎，经济恢复回升取得新成效。全年经济增长5.2%，对全球经济增长的贡献率超30%。
对于2024年中国经济表现，国际国内高度关注。《政府工作报告》提出今年发展主要预期目标之一，国内生产总值增长5%左右。
今年前2月，中国经济开局良好：1至2月，社会消费品零售总额同比增长5.5%，市场销售继续恢复；固定资产投资（不含农户）同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点；货物进出口总额同比增长8.7%，保持较快增长。
“随着宏观政策持续发力显效，中国经济开局良好，生产稳中有升，需求持续恢复，先行指标继续向好，我们有信心、有能力、有条件、有底气实现经济社会发展主要预期目标。” 国家发展改革委主任郑栅洁表示，今年国家发展改革委将通过以科技创新引领产业创新、推进体制机制创新、扩大高水平对外开放等务实举措，加快发展新质生产力，推进高质量发展。
财政部部长蓝佛安表示，新一年，财政部将加强跨周期和逆周期调节，统筹解决好经济发展中周期性和结构性问题，把供给侧改革和需求侧管理有机结合，推动经济社会平稳健康发展。
国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示：“中国在人工智能准备方面处于新兴经济体前列，在推进绿色经济方面也具有巨大潜力，中国已经成为部署可再生能源的全球领导者。”
“去年，中国经济增长占到亚太地区增长的一半以上。今年，在积极财政政策和稳健货币政策支持下，中国经济将稳步增长，处于政府设定的目标区间。”亚洲开发银行行长浅川雅嗣说。
达能首席执行官盛睿安表示，“5%左右”的GDP增长目标是基于高基数的高增长，是以新质生产力为基础的增长，是可持续的增长，将给中国和全球经济带来积极影响。
中国经济长期向好的基本面没有改变
展望未来，与会嘉宾纷纷表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。
“通过实施一揽子改革计划，带来的额外经济增长能够使中国实体经济在未来15年扩大20%——按照目前的标准，这相当于给中国经济新增了3.5万亿美元。”克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃说。
中国国际经济交流中心副理事长王一鸣分析，当前，新产业、新业态、新模式加快成长，中国经济持续稳定增长的基本面还将延续，“从更长期看，中国的增长潜力和发展空间仍然较大，人口红利正向人才红利转化，科技进步对经济增长的贡献率将进一步提升。”
惠普公司总裁兼首席执行官恩里克·洛雷斯表示，中国已经成为惠普公司全球产业链供应链中的重要组成部分，“惠普公司对中国经济发展前景充满信心，愿继续投资中国。”
年会上，不少嘉宾表示，中国加快发展新质生产力，具有广阔发展前景。
市场空间广。“中国人口众多，多样化高端化消费需求与日俱增。同时，协同推动新型工业化、新型城镇化，将带来巨大市场需求。”郑栅洁说，中国城镇化率每提高1个百分点，可以拉动约万亿元新增投资需求和2000多亿元新增消费需求；通过推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少新增投资2万亿元以上；推动工业、农业、建筑等七大领域设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场。
供给能力强。经过几十年的发展，中国基本建成了体系全、品种多、规模大的工业体系，拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，覆盖联合国产业分类中全部工业门类。
“中国推进新型工业化，加快建设现代化产业体系，将释放巨大发展动能，为深化产业链供应链国际合作提供广阔空间，也将为各国企业在华创新创业提供重要机遇。”工业和信息化部部长金壮龙说。
创新动能足。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，一批新产业、新业态、新模式加快涌现，正在不断创造新的生产供给、激发新的消费需求、拓展新的发展空间，为经济增长注入新活力。
“中国把加快发展新质生产力放在重要位置，对创新日益重视，让我们对中国未来的发展充满信心。” 阿斯利康全球首席执行官苏博科介绍，今年阿斯利康将投资4.75亿美元在江苏无锡建立小分子药物工厂，投资7亿美元在山东青岛建设吸入气雾剂生产供应基地。
与世界各国共享中国机遇
中国发展，世界机遇。
“中国开放的决心不会变，发展的步伐不会停。”郑栅洁说，新一年，中国将稳步扩大制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，加快出台2024年版外商投资准入负面清单，更大力度吸引和利用外资。
金壮龙表示，外商投资企业是中国产业链供应链的重要组成，在华营业收入和利润已经分别占到中国规模以上工业的20.4%和23.4%，进出口占中国进出口总额的30.2%，“我们将不断扩大高水平开放，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级。”
商务部副部长郭婷婷介绍，去年中国出台稳外资24条，围绕外资企业关注的数据跨境流动、政府采购、便利外籍人员在华工作生活等方面提出59项政策措施。目前，超过六成的举措已经落实或取得积极进展，得到外资企业普遍好评，“接下来，我们将持续打造‘投资中国’品牌，不断优化改进服务，全面保障外资企业国民待遇，让更多外资企业安心放心地投资中国，扎根中国发展。”
开放的大门越开越大，中国经济迎来更多跨国企业的“信任票”。
苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，中国人才资源丰富、创新活力强，是苹果公司的重要市场和关键供应链伙伴。苹果公司将继续致力于在华长期发展，持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。
“迄今为止奔驰已在中国投放14款新能源车型，其中一半是国产车型。”梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，奔驰将坚定扩大对华投资， “奔驰愿与中国汽车产业加强合作，继续深入在华发展。希望各方减少壁垒、加强合作，共同促进经济发展。”
“欧莱雅集团已深耕中国市场26年，中国也成为欧莱雅集团在全球的第二大市场。”欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕说，如今中国已成为欧莱雅全球三大美妆科技中心之一，位于苏州的智能运营中心将于今年4月正式启用。
“2023年中国经济强劲反弹，全年GDP增速超过5%。从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的关键贡献者。”克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃说。
《 人民日报 》（ 2024年03月26日 08 版）
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