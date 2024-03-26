人民网北京3月26日电 （记者杨虞波罗）今年以来，已出现多次地磁暴过程，许多公众好奇，为何近年来地磁暴频频发生？地磁暴对我们日常生产生活影响大吗？国家空间天气监测预警中心空间天气技术研发室主任宗位国对此进行了解读。

宗位国表示，空间天气和地球天气一样，也在平静和活跃间轮转，但周期更长，通常11年为一个轮转周期。从2019年12月开始进入第25个太阳活动周，2023年以来，太阳活动明显增强，X级耀斑、太阳质子事件、大地磁暴等强爆发事件频发，频次和强度远高于第24周同期水平。

“进入太阳活动高年，太阳比较活跃，是公众感觉地磁暴近年来频发的原因之一。另一个原因是，近年来，我国空天一体化监测站网不断完善，空间天气监测预报预警能力不断提升，对空间天气事件的预测预报更加精准、精细，监测产品对极光观测等助力明显，公众对空间天气事件的认识和关注度与日俱增。”宗位国说。

“地磁暴的发生对公众日常生活的影响微乎其微，对航空器和卫星轨道运行会有一定影响，但也都可测可控。”宗位国表示，受地磁暴对磁场的影响，卫星空间站可能会因大气拖曳造成轨道高度有所下降，需加强对轨道的监测并根据需要进行轨道调控；卫星导航设备定位误差可能有所增大，但对公众日常使用导航等功能影响不大。对于航空飞行来说，日常一次国内航班飞行的辐射剂量大约是2至6微西弗，跨越极区的国际航班辐射剂量稍高一些，大约为50微西弗，这个剂量是国家安全标准的几十到几百分之一。当发生大地磁暴或太阳质子事件时，航空辐射剂量会有所增加，但一次飞行影响也不大，大家不用担心。对于信鸽放飞来说，地磁暴预报预警对于开展相关活动有较好的指导作用，可提前关注相关空间天气预报预警产品，尽量减少在不良天气条件下以及远距离的放飞活动。

地磁暴还是奇妙的“加工厂”，比如极光的发生。 “在我国看到极光并非易事，空间天气预报是我们‘极光猎人’追逐极光的指引标，是我们追逐极光的底气。”此前，星空与极光摄影师戴建峰说，他和身边爱好极光摄影的小伙伴们经常查看国家空间天气监测预警中心“空间天气”微信公众号，在看到预报中极光可能发生的日期、时间段、适合观测的位置区域、观测地区云图等信息后，会即刻动身前往目的地。从极光爱好者的角度来说，此次地磁暴是观看极光的良好时机，再加上春分过后不久的绝佳时间点，“极光猎人”们可抓住这次时机，与美景来一场“如期而遇”。

近年来，国家空间天气监测预警中心以风云气象卫星和地面台站所构成的天地一体化监测网为基础，整合羲和号卫星、深圳市天文台等高质量监测资料。这些多源自主观测数据，让太阳活动“尽收眼底”，对空间天气态势的把脉日益精准，为经济社会发展提供重要科技支撑。

2024年是太阳活动的高峰年，这意味着今年我们还可能会与多场地磁暴、太阳耀斑等太阳事件不期而遇，公众可保持平常心，科学看待空间天气事件的影响。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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