人民网北京3月26日电 （记者王连香）据国资委网站消息，国务院国资委党委3月25日召开扩大会议。会议指出，要进一步强化产业支撑作用，聚焦先进制造业、新能源汽车、人工智能等重点产业领域，结合中部地区禀赋特点，优先试点打造战略性新兴产业集群，围绕未来材料、未来信息、未来制造，加快培育和发展新质生产力，融通带动中部地区企业加大锻长板、补短板、铸新板力度，共同维护我国产业链供应链韧性和安全稳定。

会议强调，要进一步加强科技创新引领，深化原创性引领性技术攻关，加快打造原创技术策源地，推动一批重大标志性成果在中部地区加速转化应用落地，更好促进中部地区产学研用深度融合；进一步坚持协同联动，强化资源调配整合，围绕中部地区开展跨行业、跨区域合作，探索合作新模式，推动央企产业优势更好转化为地方发展动能；进一步落实生态环保责任，积极探索生态产品价值实现机制，助力中部地区绿色一体化发展，加快推进中部地区中央企业绿色低碳增效转型，全面提高资源能源利用效率，更好统筹生态环保和经济发展。

(责编：王连香、高雷)

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