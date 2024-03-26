博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会。人民网记者 王天乐摄

人民网博鳌3月26日电 （记者许维娜）26日上午，博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上表示，当前全球面临的难题纷繁复杂，只有国际社会共同迎接挑战，共同肩负责任，切实加强合作，才能推动世界继续走上和平与繁荣的轨道。

“当前世界经济增速表现疲软，国际形势变乱交织，自然灾害和极端天气频发，全球治理需求日益紧迫，世界发展和安全面临诸多挑战。”李保东说，但世界经济正在逐步走出疫情的阴霾，科技创新带来了新的增长动力。希望通过此次年会的讨论，凝结各方智慧，团结亚洲与世界的力量，携手向前攻坚克难，共创未来。

记者在现场了解到，今年的年会设置了“4+1”个板块议题，即“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”以及“共迎挑战”板块。前述四个板块从不同领域入手，深入分析当前亚洲与世界面临的挑战与机遇，探讨世界发展中的共同利益和共同责任。第五个板块则从不同的嘉宾视角出发，探讨如何加强合作、共迎挑战。这个板块包括一系列的双边对话会和企业家圆桌会。

发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》和《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告》也同步发布。在发布会现场，李保东手持两份报告，向与会嘉宾进行了展示。这两份报告共同传递了博鳌亚洲论坛坚定不移地推进亚洲经济一体化和可持续发展的决心和声音。

《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》指出，2024年仍将是全球经济动荡和分化的一年，亚洲经济面临的外部环境依然严峻，同时很多亚洲经济体还将面临较大的内部挑战。但是，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能仍然强劲，2024亚洲经济总体表现仍值得期待。

《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告》则聚焦零碳电力与绿色发展，指出亚洲是全球人口最多、经济增长潜力巨大、能源消耗和减碳压力最大和挑战巨大的地区。打造零碳电力系统对亚洲实现碳中和、实现绿色发展意义重大。亚洲各国需要在保证电力供应、兼顾社会公平和实现可持续转型之间找到最优解，关键是要发挥好政府对市场的引导与激励作用。未来，亚洲还将积极构建迈向零碳电力的亚洲合作机制，为亚洲各国携手迈向零碳时代打造共建共商共享的高端平台。

李保东还表示，论坛希望通过各板块议题的探讨，进一步增进实现可持续发展是世界各国的共同利益，团结合作是国际社会的共同责任这一共识。

(责编：杨曦、高雷)

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