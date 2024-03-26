人民网记者 许维娜 李学山

博鳌亚洲论坛永久会址前喷泉广场。人民网记者 孟凡盛摄

四海宾朋再聚首，携手合作迎挑战。

3月26日，博鳌亚洲论坛2024年年会大幕开启，全球视野再次汇聚于南海岸边的博鳌小镇，为进一步推动亚洲命运共同体建设凝聚共识、指引航向。

当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。世界怎么了，我们怎么办？这个“时代之问”正牵动着亚洲的新思考。

尽管挑战重重，追求和平、发展与合作依旧是国际社会的普遍愿望。今年论坛年会的主题正是“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”，恰如其分地反映了国际社会对于当前紧迫问题的关注。而今更进一步呼吁全球各国携手增强团结与协作，重建信心与信任，共促和平与发展。

推动构建更加紧密的亚洲命运共同体

“遇山一起爬，遇沟一起跨”，共赢合作是亚洲发展的必由之路。

今年的博鳌亚洲论坛年会设立了“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大主题板块，细分为数十个议题。这些议题均紧扣团结促发展的核心要义，力求通过深入研讨和对话，共同求证国际社会直面挑战、共担责任是推进构建人类命运共同体的必由之路，符合国际社会的共同利益与期待。

“在变乱交织的背景下，亚太地区仍是全球增长的关键驱动力。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，世界各国应共同应对各种全球性挑战，共同肩负促进和平与繁荣的责任。只有国际社会肩负共同责任，切实加强合作，才能够推动世界继续走上和平与繁荣的轨道。人类是一个命运共同体，我们不能任其成为一损俱损的竞技场，而是要努力建设一荣俱荣的地球村。

那么，如何肩负共同责任、应对共同挑战？来自世界各国的现政要、前政要、国际组织负责人以及企业家们，将在博鳌这一充满和谐与美好氛围的平台上，共同探讨时代命题，凝聚智慧共识，重振信心与信任，共谋和平与发展大计。

博鳌亚洲论坛同样是外界感知中国发展信号的一个重要窗口。

海南省委外事工作委员会办公室副主任王大学表示，今年是我国实施“十四五”规划、推进高质量发展的关键之年。博鳌亚洲论坛2024年年会主题，具有特殊的重要现实意义，彰显了我国推动高水平开放的信心决心，体现了凝聚发展共识，共促国际合作，推动世界经济复苏的大国担当，也展示了海南自贸港开放发展的机遇和美好前景。

多措并举打造“向绿图强”中国样板

三月的博鳌东屿岛，正值春暖花开、绿意盈目之际。在这块满眼翠绿的土地上，悄然生长着一颗象征着环保与可持续发展的“绿色”心脏——博鳌近零碳示范区（以下简称“示范区”）。作为引领绿色发展的典范，它致力于实现低碳、零碳的目标，为推动生态文明建设贡献着重要力量。

近零碳区域是指能实现区域内年温室气体净总量持续降低并逐步趋近于零的区域。

自2022年以来，海南省与住房和城乡建设部共同建设示范区。总面积190.15公顷，已完成建筑绿色化、可再生资源利用、交通绿色化等8大类18个项目的建设任务。

经过近年来的不懈努力，所有工程项目已全部完成，在经济、社会、生态、环境等领域，示范区取得显著成效和宝贵经验。

承担示范区改造建设任务的中远海运集团有关负责人表示，示范区建设最大化利用当地的风、光、热资源，光储充电站、一地两用农光互补……晒着日光浴、吹着海风就能完成今年博鳌论坛的“绿电”供应。示范区树立了我国可持续发展与碳中和的典范，展现了中国的绿色低碳发展理念和实践。

“值得一提的是，在示范区改造建设过程中，我们为每一块原本应该废弃的混凝土都找了它最好的归宿，发挥了应有的价值。”中国城市规划设计研究院海南分院院长胡耀文说，示范区的更新改造以不大拆大建、减少结构投资、降低运行费用为原则。

3月18日，博鳌近零碳示范区正式宣布运行启动。海南省相关部门发布的数据显示，博鳌近零碳示范区全年可以生产绿电约3200万度，既能够满足示范区每年约1700万度的用电需求，还可以剩余接近一半的绿电进行上网，预计每年可以储备约7720吨负碳。

海南省琼海市市长傅晟说，博鳌亚洲论坛年会的所有场馆实现100%绿电供应，“为会议会展产业更大范围推广‘绿色办会’模式奠定了良好的基础。”

更大魄力向着更高水平开放阔步前行

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

长期以来，博鳌亚洲论坛是海南对外开放的“金字招牌”，也是开展国际交流合作的重要桥梁和纽带。而作为唯一的中国特色自由贸易港——海南自由贸易港，同样肩负着“加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范”的使命。

近年来，海南省积极借助博鳌亚洲论坛的国际影响力，不断拓展“朋友圈”，以推动自由贸易港建设实现从“顺利开局”到“蓬勃展开”到“进展明显”再到“蓬勃兴起”的历史性跨越。在此过程中，洋浦港扩建工程、海上风电产业园、“南繁硅谷”等一系列重大项目成功落地，为海南省高质量发展奠定了坚实基础。

3月5日，海口美兰国际机场顺利开通“仁川?海口?新加坡”货运航线，这是美兰机场2024年开通的首条连通东南亚至东北亚的往返货运航线，也是继“海口?新加坡?雅加达”“仁川?海口?吉隆坡”后开通的第三条第五航权货运航线，进一步提升了海南自贸港货运航线网络的覆盖面、通达性和辐射范围。

海南省交通部门有关负责人说，第五航权又称第三国运输权，是指航机从出发国飞往目的国过程中，可以在经停的第三方国家装载和下载货物及乘客，是扩展国际航线网络和发展全球市场的重要途径之一，也是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。前述航线的开通，为海南和相关地区的经贸往来、人员往来搭建了更为便捷的“空中桥梁”。

但海南并未止步于此。在今年的博鳌亚洲论坛年会上，海南省将主办或参与全球自由贸易港发展论坛、社会治理与区域安全分论坛、全球安全倡议分论坛、华商圆桌、宗教对话和南海主题分论坛等6场分论坛活动；举办琼港交流活动；开展专题招商；举办海口城市展、“海南自贸港：以高水平开放引领高质量发展”记者招待会等一系列活动，年会的“海南元素”“海南声音”更加凸显。

“风来潮起，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马加鞭”。在博鳌亚洲论坛年会这一重要平台上，期待全球政界领袖、商界巨擘和学界泰斗能够充分交流思想，凝聚共识，共同探索促进全球和平与发展的有效路径，为国际社会贡献富有智慧的“博鳌方案”。

(责编：杨曦、高雷)

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