人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。发布会上，商务部副部长郭婷婷介绍，2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元人民币，增长15.6%，占外贸进出口比重达5.7%，已经成为中国外贸发展的一个重要有生力量。

郭婷婷表示，近年来，中国政府持续推动制度、管理和服务创新，促进跨境电商健康持续快速发展。

一是坚持试点先行。自2015年起，我们先后设立了165个跨境电商综试区，鼓励各试点在监管、标准、信息化等方面积极探索创新，已经逐步构建起以“六体系两平台”为核心的制度框架。目前，综试区内企业的跨境电商贸易规模占全国比重超过95%，试点是卓有成效的。

二是完善支持政策。商务部会同有关部门，坚持问题导向，持续完善支持跨境电商发展的政策体系，累计出台近200项政策措施，形成近70项成熟经验做法。今年，针对行业集中反映的问题和困难，我们正在积极研究，将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见。

三是推动监管创新。针对跨境电商“小批量、高频率、碎片化”的特点，推动创设5种专属监管方式，这也感谢海关总署的大力支持和配合，适用B2B(企业对企业)、B2C（企业对消费者）等不同交易场景。同时，税务方面的无票免税、外汇方面的动态核查等监管创新都受到了企业广泛欢迎，有力支持了跨境电商发展。

四是便利零售进口。近年来，商务部与有关部门一道，积极优化完善跨境电商零售进口政策措施，不断完善税收优惠安排、量身制定监管措施、持续加强消费者权益保护，促进行业健康规范发展。2023年，我国跨境电商零售进口金额超1400亿元，已成为境外消费品进入中国市场的一个重要渠道，对于更好满足消费者需要发挥了积极作用。

“下一步，商务部将会同相关部门继续扎实推进跨境电商综试区建设，持续完善配套政策，提升监管便利化水平，加快构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈，促进跨境电商高质量发展。”郭婷婷说。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经