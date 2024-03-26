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商务部：抓好四方面工作推动消费持续扩大

2024年03月26日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。商务部副部长郭婷婷在会上表示，今年以来，商务部坚持政策和活动“双轮驱动”来促进消费，各类促消费活动接连展开，各类促消费的政策措施也在陆续出台。将继续抓好四个方面的工作来推动消费稳定增长、持续扩大，更好地满足人民美好生活的需要。

一是办好“消费促进年”系列活动。接下来，将突出重点品类、节庆时令、特色民俗等，继续办好“消费促进年”系列活动，促进商旅文体健深度融合，推动消费潜力持续释放。诚邀大家关注和参与即将在海南举办的第四届消博会，以及后续的国际消费季、广西“33消费节”、上海“五五购物节”等特色活动。

二是推动消费品以旧换新。近日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，部署开展消费品以旧换新工作。目前，正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

三是培育壮大新型消费。将顺应数字、绿色、国潮等消费新趋势，推动扩大服务消费，打造更多消费新增长点。发展数字消费方面，将实施数字消费提升行动，推进国家电子商务示范基地建设，推动农村电商高质量发展。扩大绿色消费方面，将更好满足新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材等商品消费需求，开展绿色商场常态化创建。培育品牌消费方面，将支持新消费品牌孵化培育，推动老字号守正创新发展，激发国潮消费潜力。

四是完善市场和流通体系。将进一步完善现代商贸流通体系，打造城乡高质量消费载体，使流通更顺畅、消费更便利。将继续深化国际消费中心城市培育建设，加快构建以步行街为引领、以商圈为支撑、以便民生活圈为基础的城市商业体系，便利居民消费。健全以县城为中心、以乡镇为重点、以村为基础的县域商业网络，进一步释放乡村消费潜力。

(责编：孙红丽、高雷)
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