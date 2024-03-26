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商务部：今年我国消费市场有望继续保持向好态势

2024年03月26日15:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。发布会上，商务部副部长郭婷婷表示，展望今年全年，随着各项扩内需、促消费政策措施落实落地，支撑消费增长势头的有利条件和积极因素在不断增多，消费增长的内生动力也在持续增强，新潜能不断释放。我国消费市场有望继续保持向好态势。

郭婷婷介绍，今年以来，商务部组织开展“消费促进年”系列活动，推动了消费持续扩大。前两个月社零总额增长5.5%，消费市场持续恢复向好，总体保持了稳步增长的态势。可以归纳为三个方面的特点。

一是汽车、家居等大宗消费企稳向好。商品零售额同比增长4.6%，其中16类限额以上单位商品中有近九成实现正增长。其中，通讯器材零售额同比增长16.2%；汽车零售额同比增长8.7%，这个增速比去年全年提高了2.8个百分点。家居消费也出现了不同幅度回升，限额以上单位的家电、家具和建材零售额同比分别增长5.7%、4.6%和2.1%。

二是餐饮和旅游等服务消费活力增强。在假日经济的带动下，服务消费潜力进一步释放。前两个月，餐饮收入同比增长12.5%，增速比去年同期提高了3.3个百分点，占社零总额的比重11.7%，对社零总额增长的贡献率达到24.8%。服务零售额增长12.3%，继续保持两位数增长。刚才也讲到，春节档电影票房超过了80亿元，创了历年春节档票房新高，春节假日国内游客出游的总花费6326.9亿元，同比增长47.3%。

三是数字和绿色等新型消费蓬勃发展。数字消费快速增长，前两个月，全国网上零售额同比增长15.3%，其中实物商品网上零售额增长14.4%，绿色消费深受欢迎，特别是新能源汽车，前两个月新能源乘用车的零售量同比增长了37.2%，这些新动能和新亮点将为全年消费带来更大的增长空间。

(责编：孙红丽、高雷)
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