人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。

发布会上，商务部副部长郭婷婷表示，下一步，商务部将着力促进消费稳定增长，推动外贸质升量稳。消费方面，将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，培育壮大绿色、数字等新型消费，推动服务消费创新发展。外贸方面，将综合施策，支持企业开拓多元化市场，促进跨境电商等新业态健康发展，同时积极扩大优质产品进口，办好进博会、广交会等重点展会，推动外贸高质量发展。

郭婷婷介绍，今年以来，商务部推出一系列促消费稳外贸政策措施，组织开展“消费促进年”等系列活动，前两个月内外贸运行总体平稳、结构优化，为国民经济持续回升向好作出积极贡献。

消费呈现平稳增长态势。前两个月社会消费品零售总额8.1万亿元，同比增长5.5%。从结构看，商品消费稳步增长。16类限额以上单位商品零售中，有14类实现正增长，比去年12月增加3类，其中通讯器材、汽车类零售额分别增长16.2%、8.7%。服务消费潜力释放。服务零售额增长12.3%，其中餐饮收入增长12.5%。特别是春节期间人气足、消费旺，国内游客出游总花费按可比口径比2019年增长7.7%，电影票房创历年春节档新高。线上消费增势良好。前两个月，全国网上零售额增长15.3%，其中实物商品网上零售额增长14.4%，占社会消费品零售总额比重达到22.4%。线下消费活力提升。23条全国试点步行街客流量、营业额分别增长16.0%、7.0%。限额以上专业店、便利店零售额分别增长7.8%、5.8%。

外贸实现了稳健开局。前两个月货物进出口6.6万亿元，增长8.7%，规模创历史同期新高，增速比去年四季度加快约7个百分点。出口、进口分别增长10.3%、6.7%。从结构看，对新兴市场贸易较快增长。我们对共建“一带一路”国家进出口增长9.0%。对美国、欧盟出口分别增长8.1%、1.6%。部分重点产品快于整体。机电产品出口增长11.8%，其中集成电路、汽车分别增长28.6%、15.8%。劳动密集型产品出口增长22.2%。民营企业占比提升。民营企业进出口增长17.7%，占外贸总额的比重较去年同期提升4.2个百分点，达到54.6%，成为外贸发展的主力军。

(责编：孙红丽、高雷)

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