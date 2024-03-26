人民网北京3月26日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，今日，池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）开始试运行，全线进入开通运营倒计时。

池黄高铁起自池州站，途经安徽省池州市贵池区、青阳县，黄山市黄山区、黟县，终至黟县东站，正线全长约125公里，设计时速350公里。全线设池州、九华山、黄山西、黟县东4座车站，其中九华山、黄山西为本线新建车站，池州站为既有改建车站，黟县东站为既有车站。

据介绍，池黄高铁于2019年12月开工建设，2023年9月完成全线铺轨，2023年11月开始静态验收。截至2024年3月25日，池黄高铁安全、优质、高效完成了各项联调联试检测任务，顺利转入了运行试验阶段。

池黄高铁是武汉至杭州高速铁路通道的重要组成部分，线路在池州站与宁安高铁联接，在黟县东站与杭昌高铁黄昌段联接。

项目建成通车后，将成为串联皖南两山一湖（九华山、黄山、太平湖）核心景点的黄金旅游线路，对于完善区域铁路网布局、加快皖南国际文化旅游示范区建设、促进沿线经济社会协调发展等具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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