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今年如何实现外贸“质升量稳”？商务部回应

2024年03月26日16:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。

发布会上，商务部副部长郭婷婷介绍，今年全力实现外贸“质升量稳”的任务目标，工作的重点方向就是培育新动能、拓展新增长点，促进外贸产业和供应链创新升级，同时也深化与贸易伙伴的合作，为国际贸易和全球经济增长增添动力。主要的工作考虑有以下三个方面。

一是深化外贸供应链国际合作，将聚焦供应链的全流程，与有意愿的贸易伙伴深化从原材料、半成品到制成品的全链条、系统性合作。坚持经济全球化的大方向，结合各国产业发展的需要，构建互利共赢的贸易伙伴关系。同时，也将向世界开放中国大市场，为世界各国的相关产品进入中国提供机遇，增强各国的发展动能。将聚焦加工贸易，围绕“提档升级”和“梯度转移”两个关键词，着力优化产业链、提升价值链，落实好关于提升加工贸易发展水平的各项政策举措，促进保税维修等新业态规范健康发展，也推动新一批的保税维修试点项目落地，用好加工贸易线上对接平台，加强产业交流合作，高质量培育梯度转移的承接载体。

二是推动贸易数字化、绿色化发展。贸易数字化方面，将依托粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区、上海自贸试验区、外贸转型升级基地等平台，以及在北京、重庆、深圳等地的试点项目，加快推广应用电子贸易单据。在后续的自贸协定谈判中，也将积极推动纳入无纸贸易和电子贸易单据的相关条款。在贸易绿色发展方面，将积极引导外贸供应链绿色低碳协同转型，建设贸易绿色发展公共服务平台，支持企业研发各类绿色低碳产品，巩固提升优势产品出口竞争力，支持绿色船舶开拓国际市场，拓展绿色领域的国际经贸合作。

三是促进外贸新业态发展。将拓展跨境电商出口，持续完善配套政策，扎实推进跨境电商综试区建设，组织开展品牌培育等专项行动，组织开展专题培训，加强能力建设，支持外贸企业通过跨境电商来拓展销售渠道、培育自主品牌。同时，还将继续完善海外仓的布局，海外仓是新型的外贸基础设施。目前，已有的海外仓已经超过2500个。将支持外贸企业、物流企业用好这些海外仓资源，提升专业化、规模化、智能化水平，让更多的优质的中国产品更加便捷地直达境外消费者。

(责编：孙红丽、高雷)
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