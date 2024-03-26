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“天水麻辣烫”走红 带动“甘味”食材出口海外

2024年03月26日13:25 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者栗翘楚）自由搭配的食材、爽滑劲道的粉条、辣中带香的配料……近期，甘肃天水麻辣烫从社交平台热辣“出圈”，不仅吸引国内游客前去，也引起国内外消费者普遍关注。

近日，在甘肃某农业科技公司的机器轰鸣中，粉碎的马铃薯经过一道道工序变身为细腻洁白的马铃薯淀粉，等待打包发往国外市场。

据了解，天水是我国马铃薯主产区之一，马铃薯种植是当地农业支柱产业，得益于特殊的土壤和气候条件，天水马铃薯具有质地细腻、口感好、淀粉含量高等特点，适宜加工马铃薯淀粉。而马铃薯淀粉是制作手擀粉的优质原料，随着天水麻辣烫的“走红”受到国内外消费者青睐。

为支持天水马铃薯淀粉开拓出口市场，天水海关强化线上线下联动，指导企业做好原料验收、加工关键控制点等重点生产环节质量管控，持续提升产品质量管理水平。同时，该关充分应用“互联网+海关”“单一窗口”等平台，推动海关业务“一站式”线上办理，优化关企对接机制，选派专人从申报、检验检疫、出证等环节全流程指导，最大限度压缩通关时限。

“目前我们公司生产的马铃薯淀粉已出口意大利、柬埔寨、阿联酋等多个国家和地区。”该农业科技公司外贸负责人说。

“一口麻、两口辣、三口鲜香。”“麻”是天水麻辣烫出圈的重要元素。而甘肃花椒凭借麻味醇正、芳香浓郁的特点，成为天水麻辣烫的“加分项”。

在甘肃省陇南市文县某农副产品有限公司生产车间内，浓郁的椒麻味扑面而来，工人们正在对收购的花椒拣选分级。

“海关支持初级农产品出口的政策，帮助我们的花椒畅销海外，借着天水麻辣烫的热度，甘肃花椒不仅享誉国内，更是征服了国外消费者的味蕾。”该公司负责人说。

与此同时，随着“麻辣经济”带动，甘肃豆制品、蔬菜等产品出口订单不断增加，开拓国外市场步伐不断加快。

“我们将持续创新监管方式、优化通关流程、提高服务水平，助推辖区更多优质‘麻辣烫’食材海外‘出圈’，助力乡村特色产业发展，带动农户增收致富。”天水海关关长张泰恒说。

(责编：杨曦、高雷)
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