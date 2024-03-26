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国家邮政局：抓好快递包装全链条协同治理等各项工作落地落实

2024年03月26日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者杨虞波罗）3月25日，国家邮政局召开局长办公会议。会议审议快递业发展等4部“十四五”邮政业专项规划中期评估报告和《邮政快递业生态环保2024年工作要点》《2024年邮政业服务乡村振兴工作要点》《国家邮政局2024年财会监督工作要点》《2023年邮政普遍服务监管报告》等文件，并听取关于2023年快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的汇报。

会议指出，4部“十四五”邮政业专项规划目标总体完成情况良好。要进一步提高认识，深化提出更有针对性的工作思路和政策举措，持续推动规划后半程顺利实施，确保如期完成既定任务。要立足中期评估情况，做好规划衔接，认真筹划抓好“十五五”邮政业规划前期研究。

会议强调，要以“时时放心不下”的责任感抓好各项工作要点落地落实。要推进快递包装全链条协同治理，提升“四化”水平，以“双碳”工作为引领，加快培育以绿色低碳为特征的行业新质生产力。要加快完善农村寄递物流体系，促进农村邮政快递服务降本提质增效，为巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴提供坚实保障。要充分发挥财会监督职能，强化预算绩效评价，优化资金使用效能，完善内控机制建设，高标准完成财会监督工作任务。要牢牢把握邮政普遍服务的政治属性，在完善邮政网络体系、加强邮政普遍服务监督等方面持续用力，不断提高邮政普遍服务质效。

会议要求，加强快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的分析应用，做好服务质量监测与监管工作的协调联动，并及时向社会发布通告，督促指导邮政快递企业持续提升服务质量。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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