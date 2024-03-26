人民网北京3月26日电 （记者杨虞波罗）3月25日，中国气象局公共气象服务中心的全国流感气象风险预报产品正式上线中国天气网，面向公众发布。此后，大家可以通过中国天气网，每日查询流感风险预报，并根据不同风险采取不同防护措施，更好地进行健康管理。

流感有着传染范围广、病毒类型多、发病症状明显等特点。由于冷空气活跃、气温变化幅度大，人体的新陈代谢无法快速适应气温骤降带来的变化，导致免疫力降低，更易感染流感。

流感气象风险预报是指利用气象条件与流感样病例数建立预报模型，再结合气象预报数据，对未来流感发病的可能性进行风险预报。简单来说，当遭遇冷空气侵袭时，冷空气越强，天气变化幅度越大，流感的发病风险就越高。

流感气象风险预报是基于人体感知度变化研发的预报模型，不同的气温、湿度、风速以及太阳辐射都会对人体感知度产生影响，该模型还会考虑人们对长期居住地的气候适应性、天气变化的短期影响（低温寒潮）以及流感的滞后效应等，从而建立人体感知度与流感风险的暴露反应关系，进行流感发病的气象风险预报。

流感气象风险预报产品划分有“低”“较低”“中等”“较高”“高” 5个等级。产品发布时，针对不同风险等级会有不同的防范措施和建议，按照对应等级的防范建议采取防护措施，可以降低流感发生风险。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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