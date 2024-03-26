人民网北京3月26日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为充分发挥计量技术规范在整合科技创新资源、培育战略性新兴产业中的重要基础设施作用，市场监管总局近日修订出台了《国家计量技术规范管理办法》（以下简称《办法》），将于2024年5月1日起正式施行。

据介绍，《办法》根据党的二十大报告加快建设质量强国及《计量发展规划（2021—2035年）》有关要求，不断夯实计量基础性制度，切实有效降低新技术适配成本，积极应对数字化转型发展，为发展新质生产力提供计量保障。

本次修订的主要内容和亮点包括：一是完善国家计量技术规范全流程工作要求。对计量技术规范的立项、制定、批准发布、实施与监督管理等各环节进行优化整合，确保新型计量技术规范及时制定并有效实施。二是明确国家计量技术规范的定义和范围。将“国家计量检定规程”统一修改为“国家计量技术规范”，并将国家计量检定系统表、国家计量检定规程、国家计量器具型式评价大纲、国家计量校准规范以及其他国家计量技术规范全部纳入规制范围，打破传统壁垒，实现统一管理。三是推动国内国际计量技术规范协同发展。首次明确要求将世界各行业领域广泛采用的“测量不确定度评定”报告纳入计量技术规范，提高测量结果可比性，有效降低国际交流与互认成本及产品服务技术适配成本。积极推动采用国际法制计量组织发布的国际计量规范及有关国际组织发布的国际技术文件。四是增强计量技术规范制度供给。规章不再统一规定国家计量检定规程涉及的公文、表格样式，改由相关文件根据现实技术需求作出具体要求并及时调整。明确对具有先进性、引领性，且实施效果良好的部门、行业和地方计量技术规范，可以由市场监管总局组织审定后，以国家计量技术规范的形式批准发布。

据了解，市场监管总局将以修订出台《办法》为契机，进一步优化国家计量技术规范体系，改革创新计量技术规范管理模式，巩固新产业、新技术、新业态创新发展的计量技术基础设施，为技术产业融合发展提供稳定高效的计量技术服务，助推新质生产力加快形成。

(责编：杨曦、高雷)

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