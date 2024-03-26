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工信部：前两个月工业经济平稳增长 新动能领域优势突出

2024年03月26日16:54 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （方经纶）3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办举行的发布会上表示，2024年前两个月工业经济保持平稳增长。其中，新动能领域优势突出。新兴产业领域部分产品保持高速增长，如充电桩、单晶硅等产量同比分别增长41.8%和65.5%。

赵志国总结，工业经济回升向好，主要呈现三个特点——

工业生产加快增长。前两个月规模以上工业增加值同比增长7%，较上年12月份加快0.2个百分点。具体而言，从行业看，41个工业大类行业中有39个增加值同比增长。从地区看，31个省份中有29个实现同比增长。从产品看，近七成主要工业产品产量实现同比增长。

制造业投资持续稳定增长。前两个月制造业投资同比增长9.4%，制造业民间投资实现两位数增长，技改投资同比增长15.1%。

工业出口增速明显回升。根据海关总署数据计算，1-2月，以美元计价的我国工业外贸总额保持增长。其中，机械、家电等行业出口均实现两位数增长。

此外，值得关注的是，前两个月信息通信业保持稳步增长。赵志国介绍，1-2月，电信业务收入同比增长4.3%。数字赋能实体经济水平不断提升，5G行业应用已融入71个国民经济大类，5G应用在工业领域深入推广。

与此同时，中小企业生产有所改善。“工信部持续加大助企帮扶工作力度，推进‘一链一策一批’中小微企业融资促进行动，着力缓解中小企业融资难题。1-2月，规模以上工业中小企业增加值同比增长8.7%，高于全部规上工业企业增速。”赵志国说。

今后继续推动工业经济持续回升向好，要做好哪些工作？赵志国表示，工信部将重点抓好四项工作：

稳增长。持续抓好十大重点行业增长引领，充分发挥工业大省、工业大市“挑大梁”作用。指导各地加大稳增长工作力度，鼓励因地制宜发展特色优势产业，壮大工业经济基本盘。

扩需求。投资上，加快落实大规模设备更新等政策，实施制造业技术改造升级工程。消费上，持续实施制造业“三品”行动，以供给优化促进消费升级；积极发掘智能家居、国货“潮品”等新的消费增长点。出口上，抢抓全球电子行业回暖、装备需求上升等机遇，开拓海外市场，拓展中间品贸易。

育动能。加快发展新质生产力，推动传统产业提质升级，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业。

优环境。推动各项惠企政策落地见效，持续推进为企减负工作，助力企业降本增效。推进制造业领域高水平对外开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。强化金融服务，促进“科技—产业—金融”良性循环。

(责编：方经纶、高雷)
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