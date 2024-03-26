自然资源部发布六项行业标准
人民网北京3月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部发布《地籍数据库第1部分：不动产》《自动驾驶卫星导航增强与惯导组合定位技术规程》等6项行业标准，均自2024年6月1日起实施。
《地籍数据库第1部分：不动产》遵循“权属清楚、界址清晰、面积准确”的原则，建立了不动产地籍数据模型，规定了数据库结构定义、数据库更新和数据交换内容等。《地籍数据库第2部分：自然资源》以满足自然资源确权登记需求、划清“四条边界”为目标，建立了自然资源地籍数据模型，规定了数据库结构定义、数据库更新和数据交换内容等。两项标准的出台，将为我国地籍数据库建设的规范化、标准化提供遵循，对夯实产权底板和编制形成全覆盖地籍图、进一步提升自然资源地籍管理工作水平、推进生态文明体制改革等发挥重要作用。
《自动驾驶卫星导航增强与惯导组合定位技术规程》旨在解决智能网联汽车的导航定位问题，设计了一套卫星导航增强与惯导组合定位流程，实现了高可用、高性能、高并发、高安全的卫星导航增强与惯导组合定位服务，将广泛应用于智能网联汽车自动驾驶领域，为各类自动驾驶应用提供标准化支撑。《对地观测卫星线性体制激光全波形数据处理技术规范》规定了对地观测卫星线性体制激光全波形数据处理的技术要求、工作流程、波形特征参数提取等主要内容，为国产卫星激光波形数据大规模处理与业务化应用提供技术指导。《海上船只目标卫星遥感监测技术规范》确定了海上船只目标卫星遥感监测的基本要求和监测流程，提高了监测数据和结果的准确性、可靠性和通用性，有助于提高海上船只目标的监控能力，从而提升海上安全和管理水平。《卫星遥感远洋渔场环境监测产品编目规范》明确了卫星遥感远洋渔场环境监测产品编目的结构与方法，有效指导卫星遥感远洋渔场环境监测产品的获取、归档管理与分发，有利于数据全球共享和促进我国海洋经济高质量发展。
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