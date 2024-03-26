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当前新质生产力发展情况如何？工信部回应

2024年03月26日16:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者申佳平）今年的政府工作报告提出，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”当前，新质生产力发展情况如何？

3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。今年1-2月规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，连续3个月加快增长，新动能、新优势不断培育壮大，为经济发展注入强大动力。

赵志国同时指出，下一步，工业和信息化部主要从三个方面努力，促进加快形成新质生产力。

一是加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。首先是改造升级传统产业。持续推进实施传统产业技术改造升级工程，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。第二是巩固提升优势产业。开展质量提升和品牌建设，以优质供给提升产业发展质效。我国在轨道交通装备、通信设备等产业具备良好的发展基础，今年1-2月，智能手机、动车组等产品产量实现高速增长。第三是培育壮大新兴产业。推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展，加快北斗产业发展和规模应用。同时，超前布局建设未来产业。今年1月，工业和信息化部联合六部门发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，加强对未来产业的前瞻谋划、政策引导，围绕制造业主战场加快发展未来产业。

二是着力提升产业科技创新能力。加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展。今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。持续优化创新平台网络。按照已经印发的《制造业中试创新发展实施意见》，加快建设现代化中试能力，还要新建一批国家制造业创新中心、试验验证平台。打造世界领先的科技园区和创新高地。在已有的178家国家高新区、45个国家先进制造业集群基础上，今年将启动创建国家新型工业化示范区，开展先进制造业集群培育提升等工作，推动国家高新区在发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力上发挥更大作用。

三是推进信息化和工业化深度融合。当前，5G应用在工业领域深入推广，工业和信息化部将适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。同时，持续推进制造业数字化转型，积极建设智能工厂，实施中小企业数字化赋能专项行动，加快数字技术赋能，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展。

(责编：申佳平、高雷)
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