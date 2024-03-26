人民网北京3月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，3月22日，自然资源部办公厅发出通知，决定开展2024年矿产卫片执法工作，严厉打击违法勘查开采矿产资源行为，维护矿产资源开发管理秩序和国家资源资产权益，保护生态环境，助力高质量发展。

根据工作任务及时间安排，此次矿产卫片执法工作按照季度下发变化图斑，地方一次性核实举证。部执法局组织相关单位利用部卫星遥感监测统一制作的正射影像，套合矿业权管理信息，按季度提取疑似违法变化图斑，交由部信息中心于4月、7月、10月、12月通过部执法综合监管平台下发。县级自然资源主管部门负责图斑的核实举证，依据矿产资源法律法规和《矿产卫片执法图斑填报指南（试行）》等进行合法性判定，在2025年2月28日前完成全年图斑的合法性判定和查处情况的填报工作。2025年3月，部对2024年矿产卫片执法成果同步组织开展内业审核和实地抽查。

通知强调，对内业审核中发现的填报不规范、合法性判定不准确、案件查处不规范等问题图斑，将统一退回县级自然资源主管部门，并限期1个月内改正；对实地抽查中发现的未依法查处整改的违法采矿问题图斑，由部督促相关省级自然资源主管部门组织查处整改，查处整改不力的，将采取直接立案查处、挂牌督办等方式严肃处置；对违法开采问题普遍发生，地方自然资源主管部门弄虚作假、有案不查、大案小查问题严重地区，部将进行区域挂牌督办。同时，按照耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，对涉及生态保护红线和其他生态敏感区域的重大疑似违法采矿问题图斑，国家自然资源督察机构和部有关司局将实地核实，重大问题由部直接立案查处、挂牌督办。自然资源主管部门要依照矿业权人勘查开采信息管理有关规定，将违法违规矿业权人列入异常名录或严重失信主体名单，对纳入严重失信主体名单的矿业权人，禁止参与矿业权招标拍卖挂牌出让。部立案查处、挂牌督办涉及的国家级绿色矿山，由部移出国家级绿色矿山名录，同时取消涉及的县（市）自然资源节约集约示范县（市）创建申报资格。

通知强调，县级自然资源主管部门要通过现场核实方式查清图斑影像变化原因，依据相关法律法规和政策规定判定是否存在违法勘查开采行为，如存在违法且符合立案条件的，应当依法立案查处，并填报核实和查处情况；自然资源执法职责已划转综合行政执法队伍或下放乡镇（街道）的地区，要做好衔接配合，确保矿产卫片执法工作落实落细。市级自然资源主管部门要重点对疑似开采面积较大的图斑组织开展实地抽查，发现问题及时督促查处整改。省级自然资源主管部门要发挥好组织协调和监督作用，重点加强矿产卫片执法业务培训和内业审核把关。

(责编：杨曦、高雷)

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