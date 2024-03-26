原标题：拼多多升级“新疆包邮”：免费送进村，紧急还能3日达

继2022年首次上线新疆包邮后，拼多多再次升级快递服务，在新疆地区推行免费包邮送货进村，将末端配送网点与消费者的距离进一步缩短至2公里内、签收时效压缩到24小时。

据悉，该服务已在全疆超一半的村域开通，覆盖女装、男装、美妆、车品、百货、数码、母婴、鞋包、家纺家装、食品等十余个类目，低至几元的日用百货，高达数千元的手机电器，均支持免费包邮送货进村。

应对紧急需求，拼多多还开通了快递“3日达”极速配送服务，让无论居住高山草原的北疆牧民，还是身处荒漠戈壁的南疆居民，都能享受电商带来的便利生活。

售后方面，平台也向新疆消费者提供“7天无理由退货”服务，退换货商品将按照物流首重费用补贴运费。消费者只需在拼多多首页搜索“新疆包邮”，进入专属频道页即可一键下单购买心仪商品，认准商品介绍页“退货包运费”“7天退换”等字样，就能享受“包邮区”消费者同款快捷、优质的快递收退货服务。

“快递是连接生产和消费的桥梁，是反映经济活力的‘晴雨表’。”拼多多相关业务负责人表示，未来会继续团结各方力量、调动平台资源，持续疏通电商货流堵点，不断扩大快递包邮进村服务面，进而搭建起一条从制造源头到新疆地区的物流走廊，带动新疆乃至整个西部地区焕发新的经济活力。

“包邮进村”覆盖全疆过半行政村

作为新电商开创者，拼多多始终以消费者为导向，致力于让消费者享受“多实惠”和“好服务”的购物体验，新疆地区也不例外。

长久以来，因为地广人稀、物流成本偏高、包裹难规模化运输等原因，新疆总被挡在“包邮”门槛之外。“本店包邮，新疆、西藏等偏远地区除外”，成为了不少电商客服普遍使用的回应话术。

拼多多针对这一痛点首创中转集运包邮模式，让所有商家将新疆消费者的包裹送至西安中转集运仓，平台再通过第三方物流服务运营商统一发货至新疆，结束了新疆地区快递不包邮的历史。但因为新疆村落布局分散、派送成本较高，不少快递包裹仍“堵”在县镇，一定程度抑制了地区消费潜力。

为了疏通消费品入村渠道，2023年7月，拼多多联合第三方物流服务运营商，率先在喀什地区莎车县试点快递进村服务，将末端配送网点与消费者的距离从几十公里缩短至几公里，签收时效也从几天压缩到24小时内。消费者再也不用攒上几天取一次快递，也不用驱车半小时、一小时到县里或是镇上取货，每天回家顺路就能取到快递包裹。

今年40岁的徐建芬，居住在昌吉回族自治州吉木萨尔县三台镇潘家台子村。这里地处天山北麓东端，冬季漫长且严寒，进出全靠车辆，一旦遇上下雪、大风天气，几天才会出一次门。

去年秋天，潘家台子村刚刚弥漫起湿雾，徐建芬驾着车在出村的路上，被迎面开来的一辆亮色快递货车吸引了注意。

“我当时以为是谁在快递公司上班，开车回来了。后来收到平台短信提醒才知道，拼多多快递送进村了，还免费。”徐建芬笑着说，以前快递需要到几公里之外取，还得掐着工作人员上班的点，现在快递提取点离家不到1公里，营业时间也更长了，收货非常方便。

物流高效、取件方便，是徐建芬使用拼多多快递包邮进村服务以来最大的感受。她现在每月大概有五分之一的收入都会花在网购上，孩子上学用的钢笔、作业本，家人的生活用品和服饰鞋帽等，都从拼多多上购买。“最快的一次，3月13日上午9点多下单的牛仔裤，3月15日就送到了，非常快。”

生活在伊犁河谷的回族女孩马春宇今年只有30岁，却已经有了七八年的网购经验。在朋友的推荐下，她接触到了拼多多，并成为平台最资深的一批用户，从几块钱的小商品到几千元的洗衣机都买过，“洗衣机买回来已经用了两年”。

网购这些年，她见证了拼多多在新疆的快递包邮服务升级。从率先对新疆开通包邮服务，送货进镇、乡，再到如今免费送货进村，马春宇渐渐有了“包邮区”消费者的购物体验。

她居住的霍城县果子沟镇果子沟牧场，已经在一家超市隔出一块三四十平米的空间，三面均摆放着三层货架，提供末端网点提货服务。“以前快递送到镇上，离家还有十多公的距离，开车要二十多分钟才能到。如果只买几块钱的小东西，取一次需要的路费能抵线上线下差价了。”马春宇表示，现在提货点离家只有一公里不到的距离，“开车两分钟就到了，走路十来分钟，还不用花钱，很方便。”

拼多多快递免费进村服务，是在包邮基础上的一次升级。服务推出仅两个月就走出莎车县，在全疆推广；到2023年10月中旬，实现了对全疆60个县域的覆盖。目前这一服务已经在新疆过半行政村推行，范围还在持续扩大。

畅通货流激发地区经济活力

物畅其流，货通四方。建成新疆快递物流进村道路，对焕活区域经济、促进西部商业流动起着至关重要的作用。

在喀什地区伽师县，维吾尔族姑娘米合热阿依初中毕业后就经营着一家电子服务店，专为村民们提供水电费代缴、拍摄电子照片、复印打印等服务。2020年，米合热阿依在拼多多平台开启了网购之旅，实惠、便捷的购物体验让她建立起了对电商购物的信任，之后基本每个月都会在平台购物消费。

拼多多快递包邮送货进村后，她除了收快递更方便，还多了一份收入。“以前从乌鲁木齐发来的货，都要四五天才能到，现在不仅一两天就能送到，快递入村以后都会放在我的门店里，每单我都能收到补贴。”

根据国家邮政局，2023年在新疆快递业务量（不包含邮政公司包裹业务）累计完成3.05亿件，快递业务收入累计完成62亿元，同比分别增长88.1%、77.9%，两项增速均位列全国第一。

数据，彰显着新疆经济增长潜力和社会带动效益。一旦包邮进村服务扩展到更多村域，无疑将更大程度激发新疆消费者的网购热情，方便当地消费者“买进来”，也能让越来越多像米合热阿依一样的产业链参与者受益，更为本地特色商品“卖出去”提供了基础条件。

仅2020年前三个月，拼多多在新疆地区的新增商户增幅就超过上年同期23.9%。吐鲁番葡萄、库尔勒香梨、阿克苏苹果、哈密瓜等特色农产品，通过拼多多触达了全国数亿消费者，并获得广泛认可。

去年，新疆水产品更是火爆出圈，三文鱼、南美白对虾、螃蟹、澳洲淡水龙虾等“海鲜”成为新晋网红。其中，新疆雪蟹登录“多多丰收馆”，最快仅用一天时间可从额尔齐斯河送达长三角等远距离消费者的手中。在拼多多百亿补贴的资源支持下，新疆雪蟹销量持续攀升，有拼多多商家表示，2023年“上游的养殖基地总体产量能达到100到150吨，明年预计翻一番达到300吨”。

“不包邮”“不发货”一度是新疆消费者网购的最大痛点，随着拼多多包邮送货进村服务的推广，这个时代正在结束。新型电商的快速发展，在带动快递行业基础设施不断完善的同时，也将为地区经济找到新的增量。

(责编：曹淼、李源)

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