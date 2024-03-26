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博鳌亚洲论坛旗舰报告：迈向零碳电力时代 推动亚洲绿色发展

2024年03月26日15:57 | 来源：人民网
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人民网博鳌3月26日电 （记者许维娜）26日上午，博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在海南博鳌举行，博鳌亚洲论坛《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告》（以下简称《报告》）在会上发布。《报告》聚焦零碳电力与绿色发展，指出亚洲是全球人口最多、经济增长潜力巨大、能源消耗和减碳压力最大和挑战巨大的地区，打造零碳电力系统对亚洲实现碳中和、实现绿色发展意义重大。

《报告》显示，2022年全球能源发电相关碳排放创历史新高，达到132亿吨，比上年高1.3%。根据麦肯锡全球碳中和模型的测算，如要达到1.5℃的控温目标，全球电力行业需要在2050年前减少99%以上的碳排放量，这意味着需要建立零碳电力系统。

《报告》指出，在迈向零碳电力，实现绿色转型的过程中，亚洲主要面临电力供应安全性挑战、可再生能源高效利用挑战、碳关税挑战等挑战。要用好亚洲国家的绿色电力资源，关键是要发挥好政府对市场的引导与激励作用。应让以碳价为主的绿色环境价格发挥作用，通过电力价格给予电力供给方、需求方更大激励，让由供需平衡决定的市场价格发挥更大作用。

《报告》认为，展望未来，亚洲将在电力供给侧大力发展风电、太阳能发电、水电、核电等非化石能源，积极推动储能设施规模化发展，构建多元化清洁能源供应体系。预计到2060年，亚洲电源装机规模较2020年增长约3倍，基准场景和绿色加速情景下风电、太阳能发电装机占电源总装机的比重分别超过70%和80%。

《报告》还指出，在政策、产业、技术和市场等方面多维度、全方位的国际合作一直是重要推动力。亚洲将积极构建迈向零碳电力的亚洲合作机制，协同推动亚洲国家政府间和行业层面绿色电力产业对话交流，加快产业合作，增强绿色能源投融资合作。这些举措将有力促进亚洲绿色发展，创造更多电力国际合作新机遇，为亚洲各国携手迈向零碳时代打造共建共商共享的高端平台。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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