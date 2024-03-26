人民网博鳌3月26日电 （记者许维娜）26日上午，博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）正式发布。《报告》对亚洲经济前景进行了全景式扫描，深入分析了经济碎片化风险下亚洲贸易和生产一体化以及服务、投资、金融相互融合的进程。

《报告》认为，2024年仍将是全球经济动荡和分化的一年，亚洲经济面临的外部环境依然严峻，同时很多亚洲经济体还将面临较大的内部挑战。但亚洲各国在经济波动中坚持推进区内经济一体化，坚定维护多边经贸规则，展现出了巨大韧性，亚洲有能力应对世界之变、时代之变与历史之变，成为动荡世界中的稳定力量。

在经济增长方面，《报告》显示，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能仍然强劲，2024年亚洲经济总体表现仍值得期待。按照购买力平价（PPP）计算亚洲经济体国内生产总值（GDP）规模占全球之比，2024年预计为49.0%，较2023年的48.5%有所提升。亚洲仍将是对全球经济增长贡献最大的地区。

在贸易与投资方面，《报告》指出，亚洲有望扭转2023年的下行趋势。当前，亚洲数字贸易加速发展和旅游业复苏加快，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等经贸安排持续推进，亚洲价值链和产业链重构对区域经济一体化的积极效应有望逐步显现，亚洲贸易与投资也将因此增添新的动力。

此外，《报告》还重点关注了“全球南方”、RTA、人工智能等热点议题。围绕人工智能的进程与挑战，《报告》指出，未来可通过建章立制、加强国际合作、建立健全的社会保障体系应对人工智能带来的挑战，让人工智能更好地服务于人类福祉。

《报告》指出，在世界大变局中，亚洲经济体以硬联通和软联通为抓手，务实推进区域经济一体化，支持经济全球化，经济增长潜力持续释放。亚洲是后疫情时代世界经济增长的中流砥柱，也将在推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化中发挥重要作用。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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