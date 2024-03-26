人民网北京3月26日电 （记者李乃妍）3月26日，记者从世界乒乓球职业大联盟（以下简称WTT世界乒联）获悉，WTT世界乒联中国大满贯赛将于2024年9月23日至10月6日，在中国北京石景山首钢园举行。

大满贯赛是WTT世界乒联系列赛中级别最高赛事，WTT世界乒联中国大满贯赛也将是北京继1961年成功举办第26届世乒赛后，时隔63年再次举办国际乒联集团旗下顶级乒乓球赛事。金秋十月，世界顶尖球员将亮相位于北京石景山首钢园区内的八级场，冠军将获得2000点世界排名积分。

国际乒联主席、国际奥委会委员佩特拉·索林对于北京获得WTT世界乒联中国大满贯赛举办权表示了祝贺。她表示，经过国际乒联和WTT世界乒联的联合评审团投票决定，北京成功获得了未来五年WTT世界乒联中国大满贯赛主办权。北京是中国最早举办国际乒联世乒赛的城市，有着深厚的乒乓底蕴，是举办中国大满贯赛的最佳地点。“我由衷地为北京能够举办中国大满贯赛而感到开心，感谢各方的努力。我们有足够的理由相信WTT世界乒联中国大满贯赛将会成为一场成功的赛事，继续为北京乒乓历史添砖加瓦。”

国际乒联集团首席执行官、WTT世界乒联董事史蒂夫·丹顿表示：“我们很自豪能够回到奥运城市北京。中国是我们最大的市场，而北京作为中国的首都，能在这样一个标志性的地方举办WTT世界乒联中国大满贯赛，我们感到无比自豪。这证明了这项运动的发展、WTT世界乒联大满贯赛的吸引力以及这座城市的独特魅力。”

北京市体育局局长赵文认为WTT世界乒联中国大满贯赛的成功申办，必将在北京、在全国再次点燃乒乓热情，也将为进一步促进世界乒乓球运动发展做出积极贡献。

WTT世界乒联董事会主席、国际乒联第一副主席、中国乒协主席刘国梁表示：“北京不仅仅是中国的首都，同时还是世界著名的体育之都。众所周知，北京先后办了奥运会和冬奥会，现在，国际乒坛顶级赛事WTT世界乒联大满贯赛来到北京，是对北京办赛能力的肯定。从1961年的世乒赛，到2024年的WTT世界乒联中国大满贯，这六十多年世界乒坛也在迅猛地发展，相信今年秋天在首钢体育园，我们不仅能传承历史，更能创造历史！”

(责编：乔业琼、高雷)

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