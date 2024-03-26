城乡居民住宅巨灾保险保障范围扩大
2024年03月26日18:38 | 来源：新华社
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为更好满足人民群众巨灾保障需求，3月26日，国家金融监督管理总局、财政部对外发布《关于扩大城乡居民住宅巨灾保险保障范围 进一步完善巨灾保险制度的通知》。
通知明确，扩展巨灾保险责任，以城乡居民住宅及室内附属设施为保障对象，保险责任在现有的破坏性地震的基础上，扩展增加台风、洪水、暴雨、泥石流、滑坡等自然灾害。
提升基本保险金额，实现巨灾保险基本保险金额翻倍，由城镇居民住宅每户5万元、农村居民住宅每户2万元，提升至城镇居民住宅每户10万元、农村居民住宅每户4万元。
支持商业巨灾保险发展，对于现有保障内容之外的保险责任和保障对象，中国城乡居民住宅巨灾保险共同体经成员大会同意，可以提供商业保险补充，充分满足各地区差异化风险保障需求。
记者：李延霞
编辑：郭宝江、彭红
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：袁勃、赵欣悦)
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