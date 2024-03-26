车柯蒙 焦磊

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需求的直接体现。2023年，最终消费支出拉动中国经济增长4.3个百分点，比上年提高3.1个百分点，对经济增长的贡献率是82.5%，提高43.1个百分点，消费的基础性作用更加显著。

2024年，政府工作报告对促进消费稳定增长作出了部署安排，其中明确提出，从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。

在刚刚落幕的中国发展高层论坛2024年年会（以下简称论坛2024年年会）上，“如何扩大新型消费、释放内需潜力”也成为国内外政府官员、专家学者、企业家热议的话题。

“尔滨”冰雪旅游成“顶流”，身着汉服的游客们在大唐不夜城打卡，天水凭借一碗“热辣滚烫”的麻辣烫出圈……当前，新型消费正不断重塑消费结构、释放消费潜力。

“从淄博、哈尔滨火爆出圈，到天水麻辣烫再创精彩，文旅市场的火热，是中国消费市场活力的缩影。如何让‘一场热’变成‘长久热’，媒体和全社会给出了许多建议，甘肃上上下下也做足了准备。”甘肃省人民政府研究室副主任杨映琳在接受人民网记者采访时表示，下一步，如何放大文旅产业效应，一是讲好甘肃故事，让更多的人了解甘肃；二是做靓甘肃产品，把甘肃“土特产”做出特色；三是保持甘肃热情，为各方朋友带去持久的服务和体验。

消费的“新”意，更来源于技术的赋能，互联网和数字技术正催生消费领域的新业态、新模式、新场景。

欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕表示，科技的崛起让企业可以给消费者提供更加个性化的体验。例如，科技和数据的出现帮助企业更好地改善分析工具，从而为消费者推荐更加适合的产品。

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。

国家发展改革委有关负责人表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，可以推动先进产能比重持续提升，使得高质量耐用消费品更多进入居民生活，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患。

在论坛2024年年会期间，这一政策也备受关注。

“我们很关注中国推动大规模设备更新和消费品以旧换新。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔在接受人民网记者采访时表示，显而易见，在政策的影响下，中国消费市场将长期保持健康增长的趋势。

“扩大内需需要供给侧和需求侧共同发力。从供给侧来看，无论是生产资料还是进一步提升消费品质量以满足老百姓对于美好生活的需求，必然会伴随企业的设备和技术的升级；从需求侧来看，制造业、房地产和基础设施等固定资产投资的增长也为设备更新、技术改造提供了支撑。”中山大学国家发展研究院院长、岭南学院讲席教授赵昌文告诉人民网记者，推动大规模设备更新和消费品以旧换新有助于完成我国今年提高经济增长质量和效益的目标。

“中国在过去四十多年的过程中发生了两个重要的变化，第一，从贫穷落后到现在已经进入了中等收入；第二，从物质生活的短缺到了相对充裕的状况。因此，拉动经济的动力也从原来以投资为主，变成了以消费为主，这也是经济发展的规律。”北京大学校务委员会副主任（原副校长）、北大汇丰商学院创院院长海闻表示，在释放消费潜力的过程中，要充分激发民营企业的活力。

海闻进一步阐述，民营经济一方面可以创造更多的就业机会，尤其是服务业方面的就业机会；第二，民营企业能直接触达市场，通过洞察消费者需求来进一步解决人民对美好生活需求和供给方面不足的矛盾。

“中国有一个巨大的市场，我相信这个市场有能力继续增长。”德国著名投资家、荣根财团总裁彼得·荣根在接受人民网记者采访时表示，在这一过程中，企业家需要持续创新以激发经济发展活力。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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