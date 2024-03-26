焦磊 实习生张泊洋

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式。

政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。如何加快推动人工智能技术发展？怎样应用人工智能赋能产业升级？日前，值得买科技首席技术官王云峰做客人民网“人民会客厅”访谈栏目，分享了对人工智能赋能当下产业发展、推动相关应用落地的看法，为人工智能领域的创新建言献策。

以下是访谈实录：

问：今年的政府工作报告首次明确提出“开展‘人工智能+’行动”，请谈谈您的思考和感受？

王云峰：“人工智能+”行动意味着人工智能与其他领域或行业的结合与应用，让人工智能去改变、重构原本的行业生态和运作方式，达到提质增效、创新增长的效果，甚至催生出新的商业模式、新的产品和服务，带来全新的商业生态和市场格局。

从2022年底生成式人工智能快速发展，到今年的政府工作报告明确强调“人工智能+”，可预见的是整个产业发展将迎来更加积极的大环境，也将加速各行各业的迭代升级。其次，人工智能虽已展现出很强的能力，但其研发和应用目前还处于早期阶段，仍有一些可见的短板需要不断去升级和优化。在内容生成领域，我们不仅需要加大在基础研究领域的投入，基于科技创新找到新方法、开辟新赛道、探索新路径，加速新质生产力的发展；也需要让科技与现实进行更深度的融合与绑定，让技术创新的成果真正为每个普通人所服务、所共享。

问：您认为该如何用好“人工智能+”去赋能产业升级？

王云峰：对于“人工智能+”行动，将在技术本身及行业应用两个方面均取得巨大进展。首先，国内的人工智能已进入加速发展阶段，伴随持续的算力提升和数据积累，人工智能的技术能力有望在此基础上进一步提升，产业生态进一步完善，通用和垂类大模型的规模和布局进一步完善。

其次，对于所“+”的各领域，人工智能应用将更为广泛，涵盖语言理解、图像识别、自然语言处理、智能推荐等多个领域，带来更多创新路径和解决方案，甚至可能推动交叉领域的合作与共享，加速技术的升级进步。更多垂类大模型的出现，可以将人工智能技术与专业领域知识或经验相结合，带来更智能的解决方案和更个性化的服务，提升生产效率与产业竞争力，也为用户带去更好的使用感受与体验。

问：您认为“人工智能+电商”会给行业或消费者带来什么好处？在这个过程中会面临哪些挑战？

王云峰：从行业的角度来看，“人工智能+电商”会改变前端的电商交互形态，并进一步提升电商的服务和功能。此外，通过人工智能，内部协同或者外部沟通的效率会不断提升，并重构整个工作业务流程，实现提质增效，从而延展出新的形式、引起新的需求，诞生新的商业模式。

然而，人工智能存在一些原生问题。比如幻觉，即大型语言模型输出虚假信息的问题，在消费领域里，会对用户的消费决策起到负面作用。当前，人工智能极大地提升了内容生产效率，充斥在消费者面前的消费内容过剩，消费者难以分辨内容的真假优劣。

问：您认为在消费层面，人工智能对消费者有何助力？

王云峰：大多数消费者日常的决策困扰，较常见的问题有：商品是好是坏、同类商品如何比较、买什么、去哪买。

近期，值得买科技推出了自研人工智能购物助手“小值”，不仅是企业自身AIGC成果的进一步落地，也是“人工智能+”在消费这一垂直行业中的实践案例之一。“小值”是我们自研的智能体购物助手，它不仅仅是生成内容，而是切实地帮消费者解决消费过程中遇到的各种决策难题。“小值”可基于中国消费者的日常使用需求，提供全网比价、商品推荐、商品对比、评价总结等多种功能，帮助用户提升消费决策的效率和质量。

“小值”的官方定义是智能体（Agent），相比单纯的AIGC应用，一个购物助手需要更多的功能。第一，能够理解用户的意图；第二，能够实时更新信息；第三，能够拆解任务。我们针对消费领域，构建了12个具体的场景工具，大模型理解用户的目的后，对任务进行拆解，再控制12个场景工具去分别完成不同的任务，整合成最终结果，帮助消费者解决问题。

问：大模型是一项高耗能、高投入的“长期事业”。在您看来企业为什么选择自研大模型？

王云峰：值得买科技一直注重科技驱动，从2015年开始，我们就开始结构化整理消费信息，建设消费内容库和商品库，持续进行消费领域的数字基础建设，去年将AIGC纳入了集团重点战略。

我认为，消费行业的特殊性，让这个行业需要新的垂类大模型。通用大模型为了解决通用问题，语料库需要面面俱到的，而对于消费的垂类内容的密度远远不够。此外，对于医疗、法律、金融等应用AIGC较早的几个垂直领域，存在领域里确定性知识比例更大、生命周期更长、变动的经验的比例更小的特点，可以用静态的知识去训练模型、去提供服务。与之相对，消费领域的特点是经验占比大、知识相对较小、信息呈动态状，这就要求信息库必须实时更新，从而自研大模型。

未来，我们还将联合行业来做更多的基础建设，为中国的人工智能发展做出更多贡献。

(责编：乔业琼、高雷)

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