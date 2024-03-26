人民网北京3月26日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，我国图书出版行业在经历了长期的高速增长后，目前已逐步进入更为平稳增长的阶段。随着经济的发展和人民生活水平的提高，阅读需求稳步增长，为图书市场提供了持续的推动力。

《2023年图书零售市场年度报告》显示，2023年，全国图书零售市场码洋同比增长率由负转正，同比上升4.72%，码洋规模912亿元，“恢复与发展”成为图书市场的关键词；营销渠道分化、消费习惯改变等因素叠加，给图书市场带来更多机遇。

近日，福州青葫芦文化创意股份有限公司（以下简称“青葫芦集团”）正式收购中国立体书原创品牌“七色王国”，进一步拓展了公司产业战略布局。据了解，完成本次收购后，双方将致力于原创精品立体书的开发，并尝试童书的融媒体呈现。

当前，各出版机构加速实施品牌战略转型，用拳头产品擦亮自有品牌，为出版业高质量发展提供了内在支撑。开卷数据显示，自2010年开始，中国图书品牌迅速增长，目前品牌数已达1070个，在少儿、教辅、人文社科等市场份额较大的板块中，涌现出诸多较为成熟的优质图书品牌。

通过差异化找准品牌定位，依靠精品图书巩固品牌质量成为当前出版行业的战略方向之一。业内分析认为，在去年底刚完成收购“耕林童书”的青葫芦集团，在完成了版权、销售、供应链系统基础打造后，此次收购是从少儿图书销售型公司迈向少儿图书品牌公司的重要资本动作。

“我们以版权、渠道、供应链系统为支撑，自创+自销一体两翼，不断整合扩张。基于其渠道和品牌运营能力，将更多的好书推向国内外家庭，用立体书的独特形式，激发孩子的阅读兴趣。”青葫芦集团董事长林柄洋说。

(责编：乔业琼、高雷)

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