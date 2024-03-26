支付服务是最基础的金融服务之一。为有效破解外籍来华人员支付痛点难点，落实进一步优化支付服务、提升支付便利性相关要求，近期，多家银行推出便利化措施，优化外籍来华人员支付服务。

——畅通境外银行卡境内使用

为畅通境外银行卡境内使用，各家银行加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造，推动重点场所及重点商户等受理境外银行卡。

3月25日，北京首都机场，一位外籍人士使用万事达卡在机场一家纪念品商铺的中国银行POS机上成功进行刷卡支付。

“今年以来，中国银行受理外卡商户数明显提升，目前支持银联、VISA、万事达、美国运通、JCB、大来等国际卡组织的银行卡受理，外卡商户覆盖率达29.3%，为近年来最高水平。”中国银行个人数字金融部总经理王泽宇介绍，中行还支持境外发行的银联、VISA、万事达等主流国际银行卡，7×24小时在中行所有ATM办理取款、查询余额等业务。

一名顾客使用境外银行卡刷卡支付。新华社记者张千千 摄

大型商圈、旅游景区、酒店、交通枢纽站点、医院……在诸多便民场景，银行持续优化外卡受理环境。

“兴业银行目前已在福建福州三坊七巷景区、莆田湄洲岛景区、南平武夷山景区等文旅场景开展商户外卡受理改造，提升外籍来华人员支付便利。”兴业银行运营管理部零售结算处处长宋光远说。

在上海，建设银行以“咖啡”为核心主题，打造咖啡消费新场景和优惠新体验，大中型连锁咖啡店已完成外卡受理改造。在北京、湖北、广西等地，建行已完成多家重点三甲医院的外卡受理改造，外籍来华人员在医院贴有外卡受理标识的人工柜台出示外卡，可以顺畅缴纳医疗费用。

——便利现金兑换

坚持现金兜底，各银行增设外币兑换机构和设施，增加可兑换的外币币种，持续便利外币现金兑换。

“目前，中国银行网点可提供38种外币现钞结售汇服务，客户持护照等有效身份证件即可办理小额外币兑换，无需开户。同时，在机场、口岸、酒店等场所装有外币自助兑换机，支持20种外币兑换，还授权1300余家酒店前台、机场兑换点提供外币兑换服务。下一步，中行将持续提升外币兑换业务线下网点覆盖率。”王泽宇说。

各银行还主动推出标准化、多样化的人民币现金“零钱包”产品。3月中旬，一名经营鞋材批发零售的外籍客户到兴业银行晋江支行兑换零钱，支行根据客户需求为客户提供500元“零钱包”兑换服务，“零钱包”含10元、20元、50元等不同面额的人民币现金，满足了客户的用现需求。

宋光远介绍，兴业银行开设了200元、300元、500元等规格的标准“零钱包”，包含不同面值纸币、硬币，具体数量可根据客户需求调整，外籍来华人员、老年人等均可在网点和线上平台预约零钞，满足用现需求。

——提升移动支付便利性

针对完善外籍来华人员的移动支付服务，各银行不断优化业务流程，丰富产品功能。

王泽宇介绍，目前，中行支持新加坡、马来西亚等多个国家和地区的客户使用当地的中行APP在境内银联商户扫码支付。外籍来华人员还可凭有效证件在中行任意网点申请开立境内借记卡，借记卡可以与中行手机银行、云闪付、微信、支付宝等APP绑定，实现扫码支付和线上支付。

多家银行还不断创新数字人民币应用，提升数字人民币服务便利性。据了解，建行目前支持210多个国家及地区的境外手机号码注册数字人民币APP并开立数字人民币钱包，支持短期外籍来华人员开立四类钱包、长期在华外籍人员持有效身份证件开立一、二、三类钱包并进行数字人民币充值。同时，支持外籍来华人员用外币现钞或人民币现钞兑换数字人民币。

图为中国银行工作人员为客户介绍数字人民币硬钱包自助发卡机的使用。（中国银行供图）

王泽宇说：“外籍来华人员可使用境外手机号注册并开通数字人民币钱包，绑定VISA或万事达境外卡，享用‘随用随充’服务，也可在中行的自助兑换机将外币直接兑换成数字人民币硬钱包，充分体验数字货币支付的便利。”

受访银行人士表示，下一步将聚焦外籍来华人员支付需求，加速完善现有业务流程，推进涉外支付服务体系优化升级，全方位提升支付服务水平。（记者姚均芳、吴雨）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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