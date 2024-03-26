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商务部回应诉美《通胀削减法》补贴措施

2024年03月26日19:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月26日电 商务部新闻发言人26日表示，为维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境，3月26日，中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。

　　这位新闻发言人表示，美方以“应对气候变化”“低碳环保”为名，出台《通胀削减法》及其实施细则，以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，针对新能源汽车等制定歧视性补贴政策，将中国等世贸组织成员产品排除在外，扭曲了公平竞争，严重扰乱了全球新能源汽车产业链和供应链，违反了世贸组织国民待遇、最惠国待遇等规则，中方坚决反对。

　　中方坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制，尊重世贸组织成员在规则框架下实施产业补贴，促进本国经济社会发展的正当权利。我们敦促美方遵守世贸组织规则，尊重全球新能源汽车产业发展趋势，及时纠正歧视性产业政策，维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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