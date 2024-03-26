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2024中国AI大模型产业发展报告发布 展望五大产业趋势

2024年03月26日20:48 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者夏晓伦）伴随人工智能技术的加速演进，AI大模型已成为全球科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。

3月26日，人民网财经研究院、至顶科技联合发布《开启智能新时代：2024年中国AI大模型产业发展报告》（以下简称《报告》），对于AI大模型产业发展背景、产业发展现状、典型案例、挑战及未来趋势等方面进行了系统全面的梳理，为政府部门、行业从业者以及社会公众更好地了解AI大模型产业提供参考。

政策、技术、市场驱动AI大模型产业发展

近年来，我国始终高度重视人工智能发展机遇和顶层设计，发布多项人工智能支持政策。国务院于2017年发布《新一代人工智能发展规划》，科技部等六部门于2022年印发《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》对规划进行落实。2024年《政府工作报告》中提出开展“人工智能+”行动。

伴随人工智能领域大模型技术的快速发展，我国不少地方政府出台相关支持政策，加快大模型产业的持续发展。当前，北京、上海、广东、安徽、福建和深圳、杭州、成都等地均发布了AI大模型的相关产业政策。

《报告》认为，中国AI大模型产业发展源于多领域的广泛需求，例如来自办公、制造、金融、医疗、政务等场景中降本增效、生产自动化、降低风险、提高诊断准确率、提高政务服务效率等诉求。相关领域的创新和发展共同推动着中国AI大模型产业的蓬勃发展，预示着未来更广阔的市场前景。

中国AI大模型产业呈现蓬勃发展的态势

《报告》对目前的AI大模型按照部署方式进行了划分，主要分为云侧大模型和端侧大模型两类。具体而言，云侧大模型分为通用大模型和行业大模型；端侧大模型主要有手机大模型、PC大模型。

伴随多家科技厂商推出的AI大模型落地商用，各类通用、行业以及端侧大模型已在多个领域取得了显著的成果，如在金融、医疗、政务等领域，AI大模型已成为提升服务质量和效率的重要手段。

我国具有代表性的通用AI大模型主要包含科大讯飞的讯飞星火认知大模型、百度公司的文心一言大模型、阿里巴巴的通义千问大模型等；行业AI大模型主要涵盖蜜度的文修大模型、容联云的赤兔大模型、用友的YonGPT大模型；同时具有云侧和端侧大模型的端云结合AI大模型主要有vivo的蓝心大模型；端侧AI大模型主要以蔚来的NOMI GPT大模型为代表。

《报告》将vivo蓝心大模型作为中国AI端云结合大模型典型案例，介绍了其端侧化、矩阵化优势。vivo副总裁、vivo AI全球研究院院长周围表示，vivo结合自研大模型端侧化、矩阵化的技术优势并且会聚焦手机行业的应用经验，利用大模型重构手机各类功能，找到落地场景，普惠更多用户。

中国AI大模型产业发展仍存多方面挑战

大模型产业遭遇算力瓶颈。随着AI大模型规模呈现指数级增长，训练大模型越发依赖高性能AI芯片。国内AI高性能芯片市场受进口限制和国内技术瓶颈的双重影响，大模型产业发展受到算力层面的一些制约。

主流大模型架构仍存在诸多局限。首先，Transformer架构消耗的算力资源普遍较大；其次，基于Transformer架构的大模型对存储设备的要求也更高。

高质量的训练数据集仍需扩展。国内的AI大模型数据主要来自互联网、电商、社交、搜索等渠道，存在数据类型不全面，信息可信度不高等问题。整体来看，我国可用于大模型训练的中文数据库体量严重不足。

大模型爆款应用尚未出现。国内的AI大模型产业至今没有出现爆款级应用，原因在于尚未找到商业化思路，缺乏满足客户需求的个性化应用。我国大模型产业要推出爆款级应用，势必要在应用领域做深做细，让每一个用户都可以充分享受到大模型所带来的真正便利。

展望中国AI大模型五大产业趋势

中国信息通信研究院人工智能研究中心副总工程师王蕴韬表示，AI大模型的出现，使得利用人工智能技术来生成内容，从“可用”跨越到“好用”。未来，人工智能生成内容从“好用”到“高效”，也许会再经历一次或多次技术范式的颠覆。

同时，《报告》提出了中国AI大模型五大产业趋势展望：一是AI云侧与端侧大模型满足不同需求，C端用户将成为端侧的主要客群；二是AI大模型趋于通用化与专用化，垂直行业将是大模型的主战场；三是AI大模型将广泛开源，小型开发者可调用大模型能力提升开发效率；四是AI高性能芯片不断升级，AI大模型产业生态体系将不断完善。

《报告》认为，AI大模型可以创造新价值、适应新产业、重塑新动能，是加快发展新质生产力的关键要素。面对未来，我国需进一步加强资源与研发力量的统筹，强化大模型在发展中的场景牵引作用，促进经济社会的高质量发展，以实现大模型技术的高质量应用突破，驱动实体经济的蝶变和产业变革。

(责编：乔业琼、高雷)
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