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前两月多项经济指标保持向好态势（新数据 新看点）

2024年03月27日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月26日电  （记者罗珊珊、王政、刘温馨）记者26日从国新办举行的新闻发布会上获悉：今年前两月，消费市场持续恢复向好，外贸运行总体平稳、结构优化，工业经济保持平稳增长，多项经济指标保持向好态势，高质量发展取得积极进展，实现良好开局。

消费呈现平稳增长态势。前两月，社会消费品零售总额8.1万亿元，同比增长5.5%。16类限额以上单位商品零售中，有14类实现正增长，比去年12月增加3类。服务零售额增长12.3%，其中餐饮收入增长12.5%。全国网上零售额增长15.3%，其中实物商品网上零售额增长14.4%，占社会消费品零售总额比重达到22.4%。

外贸实现稳健开局。前两月，货物进出口6.6万亿元，同比增长8.7%，规模创历史同期新高，增速比去年四季度加快约7个百分点。出口、进口分别增长10.3%、6.7%。我国对共建“一带一路”国家进出口增长9.0%。民营企业进出口增长17.7%，占外贸总额的比重较去年同期提升4.2个百分点，达到54.6%，成为外贸发展的主力军。

工业经济回升向好。前两月，工业生产加快增长，规模以上工业增加值同比增长7%。制造业投资增长9.4%，增速较去年全年加快2.9个百分点。规模以上高技术制造业增加值增长7.5%，连续3个月加快增长，高技术制造业投资增长10%，制造业技改投资增长15.1%。新动能产品增长较快，服务机器人、3D打印设备等产品产量分别增长22.2%和49.5%，为经济发展注入强大动力。

（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2024年03月27日 01 版）

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多措并举推动经济持续回升向好（权威发布）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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