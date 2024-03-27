本报记者 杨明方 蒋云龙 李亚楠

炼油炼化朝着精细化工转变，煤化工产业加快转型发展，新能源总装机不断增长……立足资源禀赋、产业基础和区位优势，新疆维吾尔自治区大力推进科技创新，积极发展绿色低碳产业，改造提升油气生产加工等特色优势产业，因地制宜加快发展新质生产力。

立足资源禀赋，发展绿色低碳产业

茫茫戈壁上，旋转的风机叶片和矗立的光伏电板将风、光资源转换成电能，输送到千家万户。

2021年，合盛硅业股份有限公司投资400多亿元，在乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区打造“多晶硅—单晶切片—电池组件及光伏玻璃—光伏发电”一体化全产业链园区。2023年10月，园区具备生产能力，其中多晶硅设计产能20万吨，目前已释放10万吨，1条光伏压延玻璃生产线日产1000吨，产品满足太阳能组件需求。

立足资源禀赋，新疆加快发展绿色低碳产业。目前，新疆已建成哈密千万千瓦级新能源基地，并在昌吉回族自治州、乌鲁木齐市、吐鲁番市、阿勒泰地区、塔城地区等地建成百万千瓦级新能源集聚区。

“新疆具备能源和气候等方面优势，又需要增大新能源电力本地消纳能力，很适合发展云计算服务产业。”克拉玛依云计算产业园区华为云服务数据中心运营经理徐涛介绍，园区先后引入华为云、移动云、天翼云、联通云、浪潮云等行业主流云平台，已建成机架6.8万余个，平均使用率达72%。

哈密市伊吾县工业园区里，一辆辆氢能重卡在各煤化工企业运煤专线上穿梭往返，两座加氢站为等待出发的氢能重卡加注液化氢……2月5日，哈密市首个氢能交通场景应用启动运行，哈密市氢能产业示范区首批氢燃料重卡交付使用。

“我们建成的绿电制氢及氢能一体化示范项目集新能源发电、电解水制氢及加氢场景应用于一体，年产氢气660吨，可以满足65辆重卡的落地使用，年减排二氧化碳5800吨左右。”新疆汇申新能源科技有限公司副总经理徐海涛介绍。

哈密风、光、煤炭等能源资源富集，富余灰氢提纯潜力每年18万吨以上，预计到2025年实现2000辆氢燃料重卡的应用规模。

2023年，新疆新增新能源装机2261万千瓦，增量居全国前列；新能源总装机达6443.1万千瓦，占全区电力总装机的44.6%。克拉玛依市、乌鲁木齐市、伊犁哈萨克自治州、哈密市被确定为新疆首批氢能产业发展示范区。

依靠科技创新，改造提升特色优势产业

在克拉玛依高新技术产业开发区，曾经无人问津的劣质重油变废为宝，成了“香饽饽”。

“近千万吨减压渣油通过创新技术应用转化成不同的工业原料，每次转化都提高了市场价值。”拿起一瓶成品原料，克拉玛依洁净能源国家实验室（筹）中试基地副主任王岩介绍，“这是转化出来的一款加氢解构油，可生产中间相沥青，经过研发可用于满足人造卫星、5G通信散热芯片等高端装备领域的国产化需求。”

“克拉玛依具有完整的石油石化工业体系，正努力以科技赋能传统油气产业。”克拉玛依高新技术产业开发区党工委委员王有智说，“我们投入1亿多元，建成了能源化工领域的科技研发支撑平台及技术孵化加速器，推动实验室形成的技术成果加快应用到产业化生产中。”

中国石油新疆油田分公司监控室里，工作人员操作鼠标，广袤油田的生产情况清晰地显示在屏幕上。通过大规模油气生产物联网建设与应用管理，新疆油田基本实现“无人值守、远程监控、按需巡检”，生产指挥效率大幅提升。

在昌吉高新技术产业开发区，特变电工股份有限公司新疆线缆厂数字化布电线车间里，机械臂、输送带等组成的生产线满负荷运转。“智能化设备和管理系统投入运行后，人均产能提升253%。”新疆线缆厂首席信息官刘振俊介绍。

在乌鲁木齐经济技术开发区，新疆生化药业有限公司经过多年科研攻关和临床试验，成功研制羔羊胃提取物维B12胶囊，用于治疗慢性胃炎等疾病。

以科技创新改造提升传统特色优势产业，新疆加快培育发展新质生产力的新动能。2023年，聚焦油气生产加工、绿色矿业等八大产业集群，新疆实施重大科技项目126项，输变电装备、高纯铝材料等产品的研制能力达到世界先进水平。

加强开放合作，营造良好发展环境

“我们研制的一种新型非线性光学晶体，可实现高效、大能量输出，并且可采用水溶液法生长出高质量、超大尺寸晶体，有望成为应用于大科学装置的新一代晶体材料。”中国科学院新疆理化技术研究所研究员孙军说。

2023年，曾荣获天津市科技进步奖一等奖的南开大学博士孙军从渤海之滨来到天山脚下，成为理化技术研究所晶体材料研究团队的一员。

实施“天山英才”培养计划和“天池英才”引进计划，组建成立新疆人才发展集团，中国—乌兹别克斯坦新药“一带一路”联合实验室、怀柔实验室新疆基地等科技创新和人才培养平台落地……新疆深化人才工作机制创新，为发展新质生产力提供人才支撑。截至目前，新疆已培养引进高层次人才5600余人，柔性引进各类高层次人才和急需紧缺人才9427人，新增高技能人才3万人。

2月22日，载着76米长风机叶片的运输车从霍尔果斯公路口岸出境，驶往哈萨克斯坦。

近年来，海外市场对风电设备需求量大增。面对设备超宽超限问题，霍尔果斯海关提前对接企业，量身定制通关方案，保障设备快速通关。“2023年，霍尔果斯口岸出口风电设备1564车，成为新疆出口风电设备最多的口岸。”霍尔果斯海关副关长陈鹏德介绍。

新疆扩大高水平对外开放，为发展新质生产力营造良好环境。2023年，新疆外贸进出口总额达到3573.3亿元，增速居全国第二；过境中欧（中亚）班列14397列，占全国一半以上；4个综合保税区贸易额增长71.4%。

特变电工股份有限公司为共建“一带一路”国家提供从勘测、设计、施工、安装、调试到培训、运营、维护一体化的系统解决方案，目前在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国开展众多项目。

“中国（新疆）自由贸易试验区建设是重大机遇。”特变电工股份有限公司董事长张新说，“我们将深化和周边国家的国际产能与能源建设合作，进一步带动技术、标准、制造、装备等的输出。”

《 人民日报 》（ 2024年03月27日 04 版）

(责编：牛镛、胡永秋)

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