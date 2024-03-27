本报记者 曲哲涵

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预算公开是深化财税体制改革、健全现代预算制度的重要内容。今年，中央各部门均公开了部门收支总表、财政拨款收支总表等9张报表，全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。各部门预算安排，体现“习惯过紧日子”作为预算管理的指导方针。

为提升财政资金使用效益，财政部不断加强预算绩效管理，指导督促中央部门科学合理设置绩效目标，严格绩效目标审核，做好绩效目标公开。

今年的财政预算报告提出，“落实党政机关要习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，可以省的钱一定要省，不该花的钱一分都不能乱花，坚决防止大手大脚花钱、铺张浪费。”

3月26日，中央部门集中公开2024年部门预算。今年的预算公开有哪些特点？记者采访了相关部门和专家。

不断完善制度，有序推进公开

预算公开是深化财税体制改革、健全现代预算制度的重要内容，是强化预算管理、优化资源配置、硬化预算约束、加强财会监督的重要举措，是保障公众知情权、强化外部监督的机制性安排，对推动实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

财政部有关负责人表示，近年来，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推动我国预算公开取得新进展。一方面，不断加强顶层设计，完善预算公开制度框架。另一方面，持续加大工作力度，有序推进预算公开工作。通过细化要求、完善机制、加强考核等，组织做好中央预算公开，同时积极指导督促地方做好预算公开。“目前地方各级政府和各部门也基本实现‘应公开尽公开’。”该负责人介绍，地方各级政府2023年预算和2022年决算公开率均为100%，省、市、县级部门2023年预算和2022年决算公开率均达到99%以上。

今年，中央各部门均公开了部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、财政拨款预算“三公”经费支出表等9张报表。此外，各部门还对预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购等情况予以说明，并对专业性较强的名词进行解释。

为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门的部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部网站设立的“中央预决算公开平台”集中展示，方便人民群众监督政府财政工作。

贯彻落实过紧日子要求，提高预算精准性

“习惯过紧日子”作为预算管理的指导方针，体现在了今年的中央部门预算安排中。

集中财力保障国家重大战略任务，做到“大钱大方，小钱小气”。2024年中央本级一般公共预算支出增长8.6%，扣除重点保障支出后仅增长0.3%，其中重点保障国防武警支出、科技教育支出、中央储备支出、国债发行付息支出等支出项目。同时严控一般性支出，尽可能压缩中央部门支出，大力推动各部门调整优化支出结构，将资金用在刀刃上。

做好部门履职经费保障，坚持有压有保，提高预算精准性。比如，政协全国委员会办公厅行政运行经费2024年预算数比2023年执行数减少674.96万元，压减4.8%；财政部行政运行经费2024年预算数比2023年执行数减少1821.28万元，压减3.94%。

“对于中央单位人员工资等支出，按照定员定额管理的要求，严格按照工资政策和人数安排；对于必需的水电、物业、采暖等费用，制定完善公用经费实物定额标准，确保相关支出处于合理区间。”财政部有关负责人说。

强化预算约束防止铺张浪费。推动中央部门精简不必要的节庆、论坛和展会，更加节约高效地举办会议、开展培训和调研。严格执行会议差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本。比如，审计署进修及培训支出2024年预算数比2023年执行数减少22万元，压减1.2%。

“实事求是保障合理需求，但也要防止大手大脚。同时，要积极盘活存量资产，防止资产闲置浪费。”财政部有关负责人表示，已按季评估中央部门过紧日子情况，并将评估结果与预算安排挂钩。

“当前，财政收支矛盾仍然比较突出，落实过紧日子要求、加强‘三公’经费管理可以降低政府部门运转成本，提高财政资金使用效率，是积极的财政政策‘提质增效’的应有之义。”中国财政科学研究院研究员白景明表示，加强“三公”经费管理能够把倡廉关口前移，同时提高公共产品投入产出率，回应社会公众关切，增强政府公信力。

强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益

花钱必问效。近年，为提升财政资金使用效益，财政部不断加强预算绩效管理，指导督促中央部门科学合理设置绩效目标，严格绩效目标审核，做好绩效目标公开。2024年公开部门预算的中央部门，原则上应将一般公共预算一级项目、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目绩效目标表按照不低于项目数量60%的比例向社会公开。

根据要求，项目绩效目标必须涵盖政策与支出的主体内容，体现项目主要产出和核心效果。同时将绩效目标审核嵌入中央部门预算编制流程，在审核绩效目标形式完整性的同时，强化对内容相关性、适当性、可行性的审核。

比如，生态环境部此次公开了信息化运行维护、国际组织捐款、实验室专项经费等14个项目的2024年绩效目标表。怎样体现求“绩”问“效”？拿实验室专项经费这一项来说，绩效目标表列明了该项目年度总体目标、绩效指标，年度总体目标为文字描述，绩效指标则具体量化为产出指标、效益指标；产出指标的细分项数量指标要求“发表文章、专利、专著≥55个”“申请科研项目1个”等，细分项质量指标要求“成果验收合格率≥90%”。

“预算绩效管理可以从制度角度确保腾出资金用于民生，推动整体预算改革向纵深挺进。”白景明表示，实践充分证明，预算绩效管理有效督促了中央部门用准、用好财政资金，也使公众能更好监督财政资金的使用，推动治理效能提升。

“下一步，财政部将继续扎实做好绩效目标管理工作，夯实部门和单位主体责任，强化绩效目标审核，促进绩效目标质量进一步提升。”财政部有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年03月27日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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