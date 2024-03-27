原标题：1688一年内“脱胎换骨”，带百万源头厂商全面“入淘”

1688把自己最核心的竞争力带入了淘宝——以品牌平替和大牌代工为代表的源头厂货供给。

记者发现，阿里集团“四小龙”之一的源头厂货直销平台1688近日在淘宝开了三家店——1688严选淘宝店、1688企业自采天猫店和1688工业行家选天猫店。

据阿里内部人士透露，1688近期启动了全面入淘，后续这些1688的淘宝店会整合成一个类似天猫超市的频道，并在淘宝推出1688严选贴牌的源头厂货。

对淘宝买家来说，源头货、出厂价、包邮买和免费退将成为消费新常态。首期三家店的商品全部由产业带源头厂商直供，消费品主打“严选”，工业品主打“行家选”。支持0元下单、1件包邮、24小时发货和7天无理由退货，大部分商品都赠送运费险和支持退货免运费。

对源头厂商来说，入驻这三家店铺无需重新开店，而是通过半托管模式(部分爆品全托管)，与1688商量定价，把货交给1688后，就能直连中国最大的消费市场，有订单后商家负责发货和售后。

源头货、出厂价、包邮买、免费退

记者了解到，在1688首期入淘的三家店铺中，目前销售业绩最好的是严选店。

该店汇集了迪士尼、奔驰和无印良品等知名品牌的代工厂资源。例如，汕头最大的玩具工厂推出了一款产品，以全网最低价供应，单日销售量突破了2万多单。无印良品的垃圾袋代工厂推出的某款产品一经上线，迅速跻身行业类目前列。

目前，1688严选店主要面向的是以“95后”和“00后”为代表的“Z世代”、新中等收入群体和精致宝妈等群体，经营以家为中心的生活品类，以家居百货为主。商品定位在中高端价格带，与淘工厂的中低端价格策略形成互补。

1688企业自采店主要经营办公用品和经营性耗材，主打人体工学椅等热销单品。在该店铺的买家中，88VIP会员占了20%。

1688工业行家选店铺主要提供产地源头的白牌(无品牌)供给，例如五金工具、安防劳保等MRO产品(非生产原料性质的工业用品)，以及微型电机、元器件等工业中间品及各种包装耗材。未来，该店铺计划扩充到升降机和工业冷风机等垂直细分领域，打造超级单品。

自开业以来，1688工业行家选店铺的客户主要分为三类。

第一类是中小型电商卖家，他们对包装箱、纸袋、胶带、封箱器、气泡膜和仓储货架等有持续需求，但采购量相对较小。以往，这些卖家在线上线下各渠道选择低起批量、低价的商品采购，常常遇到质量参差不齐，比如说好的三层加硬瓦楞箱，到手却是三层最普通的纸箱。

现在，通过1688工业行家选店铺，他们可以直接从源头工厂采购。这些工厂都是1688行家选团队验厂、验货和认证过的最优质头部供给，不仅出厂价销售还可以急速发货，大大降低了中小卖家包装成本还间接改善了仓储成本。

第二类是中小企业和中小型生产工厂，他们对生产相关的耗材有大量需求，需要采购的消耗品包括劳保手套、工具耗材、电气和工控配件等。过去这些需求主要依赖品牌供给，现在则增加了品牌平替和品牌代工的货源渠道。

第三类是88VIP用户，1688工业品行家选提供了一种创新的礼盒定制服务。该服务允许用户即使只定1件，也能享受到免费的个性化定制，确保每个重要场合的礼盒都具有独特性。此外，用户还可以通过客服在线预览效果图，确定定制效果。这一服务解决了传统伴手礼盒行业里产品同质化、定制门槛高昂和定制周期长等问题。

平替需求旺盛，百万工厂入淘

淘宝一直在产业带供给上有丰富度的优势。这次1688入淘，让淘宝在白牌供给的基础上，增加了更多品质货盘。尤其是1688严选背后的品牌代工厂货源，增加了淘宝的供给丰富度和价格竞争力。

1688从产业带选出了最优质和最头部的源头供给，以出厂价直供淘宝用户。目前1688的百万源头厂商里，工厂超过60万家。数据显示，全国共有600多万家工厂，其中规模化工厂达到200万家。以此计算，1688覆盖了中国工厂总数量的十分之一和中国规模化工厂总数量的三分之一。

谈及入淘原因，1688内部人士透露，他们在用户调研时发现，淘宝上有两类需求增长很快，一是品牌平替和大牌代工厂直供的需求，这正好是1688严选的优势；二是淘宝企业自采需求很大，用户对供给的丰富度、独特性、专业性和定制化要求比较高，而针对细分领域特殊人群的场景组货能力，恰恰是1688工业品的强项。

淘宝工业品的商家数量非常庞大，但供给主要来自贸易商和五金店，工业和民用两用品的供给较多，中间品、原材料的供给较少。此外，淘宝的工业品买家不只有现货采购需求，还有中间品(即半成品原材料)、定制和配单组货的需求。比如，工业行家选店铺开张后，很快就有很多买家拿着详细的型号、规格和数量需求清单来采购。过去一个淘宝的卖家不太可能有这么多品类，但今天买家可以一站式采齐。

1688内部人士透露，在淘宝开店的目的不是卖货，而是到一个更大的市场去测品，孵化出超级单品，变成1688数字供应链的商品，进入全网销售，让1688从全网源头变成新品源头。因此，1688也会在淘宝尝试自营品牌贴牌的生意，比如严选和行家选的贴牌。

作为全网源头，1688已分销到几乎所有零售电商平台。对1688来说，全面入淘得以直接面向更广阔的用户，聚单分销的确定性更强了。淘宝用户更多元的需求场景，也有利于滋养和“训练”1688正在建设的数字供应链，这也是其核心战略方向。

一年内1688“脱胎换骨”，用户结构和供给全面焕新

过去一年，1688的用户和供给全面焕新。

目前1688专业买家数超6500万，跟小红书用户高度重合，主要是“00后”为代表的“Z世代”和一二线城市年轻的新中等收入群体。买家年龄平均25岁，女性居多。

近年来，钱包还没鼓起来的“Z世代”和钱包有点瘪了的新中等收入群体，对直连源头厂货的平替消费激增，推动1688在买家数和商家数上持续打破公司成立24年来的历史纪录。上个月，1688还登顶苹果应用商店免费榜。这也是1688在一年内第二次成为苹果手机排名第一的APP。

随着买家结构的变化，1688全面提升买家采购体验，推出全场可赊、全场包邮、预计达和信任退等服务。

全场可赊指的是买家可以先采后付、先货后款，符合信用标准的买家均可开通此服务，确认收货后下个月8日自动还款。

全场包邮指的是一件起批且包邮，包邮范围参照C类电商平台。

预计达指的是买家可以看到商品什么时候发货、什么时候到货，最晚72小时收货。

信任退指的是针对买家的退货和退款需求，提供千人千面的个性化解决方案，所有买家均可享受退货包运费服务，免费上门取件。

退货包运费将在3月份覆盖所有现货商品。3月28日1688商人节当天，四项服务全面覆盖参与商人节的商家和商品，预计一年内实现全平台覆盖。

在供给侧，1688成为阿里集团第一批战略级创新业务“四小龙”之一后，很快就实现商家数量突破100万，创下了历史新高。其中，有60万家是源头工厂，工厂数量同样创历史新高。

值得一提的是，这次1688是在主动升级汰换了30%供给的基础上实现商家数破百万，相当于整个供给大盘完成了大换血。

新加入的都是产业带有勃勃生机和活力的供给。有的是厂二代接班的，有的是早就在接跨境订单的，这些商家面对小B和大C采购买家时更友好，在提供柔性供应链服务上更有能力，在服务海外采购需求上开放度更高。

数据显示，在过去的一年中，商家在1688平台上投入1块钱，平均能获得43块钱的生意。

(责编：曹淼、李源)

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