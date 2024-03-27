博鳌亚洲论坛咨委、联合国前副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿赫塔尔。人民网记者 乔雪峰摄

人民网博鳌3月27日电 （记者乔雪峰）“今年全球外商直接投资（FDI）进入发达市场比较少，FDI更多流入到新兴市场和发展中国家。”博鳌亚洲论坛咨委、联合国前副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿赫塔尔在2024年博鳌亚洲论坛“投资亚洲未来”分论坛上表示。

阿赫塔尔说，这一趋势得益于全球化的推动，资本流动日益频繁，加速了经济发展，激发了经济活动，使得发展中国家和发达国家之间的联系更加紧密，新兴市场也得以更快融入发达市场。

阿赫塔尔指出，亚洲作为全球经济的重要引擎，其GDP占全球总量的34%，贸易量占全球总量的59%，这些成绩的背后是亚洲国家吸引的大量资金和投资。同时，由于亚洲国家国内储蓄率较高，FDI进一步丰富了新兴市场的多样性。如今，新兴市场已成为全球制造、加工、交易的中心和枢纽，全球附加值也从29%增长至35%。

此外，阿赫塔尔还强调，在亚太地区，需要像共建“一带一路”这样的倡议，以支持那些欠发达或最不发达国家。在外商直接投资不足的情况下，这些国家可以获得必要的资金流动，以支持基础设施建设和其他发展领域，从而为他们创造更公平的机会，降低在贸易和地缘政治影响下的不利地位。

(责编：杨曦、高雷)

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