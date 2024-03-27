邹多为

原标题：新华全媒+｜投资中国就是投资未来——跨国公司负责人共话中国新机遇

26日，“投资中国”首场标志性活动在北京举行，吸引了来自17个国家和地区的140余名企业家和外国在华商协会代表参加。

3月24日，中国发展高层论坛2024年年会在北京开幕，与会者在会场聆听嘉宾发言。新华社记者 李鑫 摄

此前一日，中国发展高层论坛2024年年会落下帷幕。在关注年会传递出中国对外开放新举措的同时，众多与会跨国公司深入探寻投资中国的新机遇。

在世界经济复苏缓慢、全球贸易和投资增长承压背景下，跨国企业投资中国意愿如何？未来机遇何在？多位跨国公司高管在接受记者采访时，表达了一个共同的声音——投资中国就是投资未来。

继续看好中国市场

在“投资中国”活动现场，英国阿斯利康公司全球首席执行官苏博科表示，“中国在公司全球制造业战略中具有重要地位，我们将继续扩大在中国的业务”。

打造“投资中国”品牌，既是中国扩大高水平对外开放、主动融入国际大循环的重要举措，也是积极推进经济全球化、促进全球产业链供应链稳定畅通的实际行动。据介绍，商务部在去年“投资中国年”基础上，今年持续打造该品牌，初步考虑在境内外举办20多场招商引资活动。

“我们相信中国市场的未来。”博世集团全球执行副总裁贺艾德说，留在这里，不仅是为了中国客户，也是为了公司在全球市场中取得成功。

3月24日，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（中）在中国发展高层论坛2024年年会会场与嘉宾交流。新华社记者 李鑫 摄

在中国发展高层论坛2024年年会期间，不少与会跨国公司释放出“加码”投资中国的新动向：

苹果公司将扩大在上海的应用研究实验室；汉堡王计划今年在中国新开200家以上门店，并开放特许经营权；欧莱雅集团投资中国本土香水香氛品牌观夏；诺和诺德宣布在天津投资约40亿元，用于无菌制剂扩建项目……

“活力四射、回升向好的中国经济让我们看到了非常好的前景。”汉堡王特许经营商TFI TAB食品投资公司首席执行官科尔汉·库尔多鲁介绍说，公司在全球共有3000家餐厅，其中一半开在中国。随着积极融入中国市场，汉堡王将尝试更好地拥抱中国文化和传统，推出更多具有中国本土风味的季节限定产品，并在三四线城市开设更多新店。

不久前，德国科技集团贺利氏完成了对一家中国先进材料初创公司的股权投资。公司董事会主席兼首席执行官凌瑞德说：“半个世纪以来，我们扎根中国，持续扩大投资。如今，贺利氏在中国拥有20个公司、3000名员工，今年就有5家新工厂开工或竣工。作为一家科技企业，我们一直在中国寻找新的机会。”

基于对中国经济的韧性和持续发展的信心，外资在华投资兴业步履不停——商务部数据显示，今年前2个月，尽管吸收外资增速放缓，但全国新设立外商投资企业数量同比增长34.9%。中国欧盟商会调查显示，59%的受访企业仍将中国视为三大主要投资目的地之一。

营商环境持续优化

日前，围绕推进全球医药领域创新合作、外资医药企业在华发展等议题，一场外资企业圆桌会议在商务部举行。葛兰素史克、辉瑞、武田制药、默克等多家企业高管畅所欲言，对中国优化营商环境、推进高水平开放提出意见建议。

与会企业高管表示，对中国经济发展前景和良好营商环境充满信心，进一步坚定了投资中国的决心。中国近期发布的一系列吸引外资政策有效回应了医药企业的关切，将有力推动行业创新发展。

作为引资“软实力”，好的营商环境就像阳光、水和空气，为外资企业发展提供“硬支撑”。

从外资准入负面清单缩减，到鼓励外商投资产业目录不断增加，再到常态化沟通机制的建立，中国不断打出优化外商投资环境的政策“组合拳”，为外资企业扎根中国创造良好条件。

国务院办公厅日前印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，从5个方面提出24条措施，被看作是中国结合新形势、新要求，更大力度吸引和利用外资的又一具体行动。

进一步提高中外人员往来便利性；在增值电信、基因诊断与治疗技术开发和应用等领域开展准入试点；加快出台2024年版外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施……近日，多个权威部门围绕进一步扩大高水平对外开放积极发声。

安利全球首席执行官潘睦邻说，投资中国近30年，中国已经连续21年成为安利在全球的最大市场，也是增长最快、最好的市场。最近出台的吸引和利用外资行动方案24条措施等，进一步坚定了公司在华发展信心。

让更多外资共享新机遇

在许多外资企业看来，当前中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，将带来新的市场需求、新的投资机会。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，中国不仅是最大的新能源汽车市场，也拥有行业领先企业和成熟的新能源供应链的创新中心。“我们相信中国市场将继续增长并在行业创新方面发挥主导作用。”

据他介绍，奔驰与宝马合作成立的超级充电合资企业已落户北京，计划在2026年底前共同建设至少1000座超级充电站及约7000根超级充电桩。

新质生产力本身就是绿色生产力。减碳技术、清洁能源、数字化转型等不仅是高质量发展的关键词，也是跨国企业关注的热点。

沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美公司）总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔在“投资中国”活动上介绍说，基于两国在太阳能、风能、氢能等领域的独特优势，沙特阿美已与中国的合作伙伴共同研发温室气体排放强度较低的材料以替代传统材料，推动实现气候目标。

在欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕看来，投资中国就是投资未来——一个增长的、创新的、更负责和包容的未来。

“今年恰逢中法建交六十周年，这为两国携手并肩，共创和谐与合作的新未来提供了绝佳机遇。”叶鸿慕表示，欧莱雅将坚持在中国、为中国，并与中国共同成长。

(责编：申佳平、陈键)

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