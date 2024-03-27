李思雨

原标题：挖掘国货“潮品”消费增长点

今年《政府工作报告》提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。近年来，国货“潮品”引领消费新风尚，成为居民消费的重要组成部分。专家表示，要从产品创新、品牌运营、把握新消费趋势等方面入手，进一步挖掘“国潮”消费潜力。

激发消费新热点

当前，国货“潮品”销量高速增长，不断形成新的消费热点，并展现出诸多亮点。“优质的国货承载着民族精神和优秀传统文化，而‘潮品’则代表时尚消费、品质消费潮流。国货和‘潮品’的跨界碰撞交融，激发出居民生活消费的新热点。”商务部部长王文涛表示。

网购成为国货“潮品”消费的重要渠道。数据显示，在网上购买过国货“潮品”的用户占比达58.3%。以今年春节为例，各种龙元素商品掀起了一股“国潮”热。创立于2010年的问童子是一家布艺玩偶国潮品牌，其设计的龙元素系列玩偶深受消费者喜爱。问童子市场品牌负责人介绍，主打的系列玩偶目前线上销售额已突破1000万元。

国货“潮品”出海也渐有成效。泡泡玛特、名创优品等众多“国潮”消费类公司海外业务增速引人注目。泡泡玛特发布的财报显示，去年其港澳台及海外业务营收达10.66亿元，同比增长134.9%。“国货‘潮品’凭实力打开了海外市场，在一定程度上体现出国货消费品竞争力的提升。”中国宏观经济研究院产业所副研究员李子文表示，全球消费需求走弱的背景下，服装鞋类、美妆、3C电子、文创等领域的国货“潮品”逆势而上、不断“破圈出海”，成为出口贸易和文化传播的重要载体。

创新引领新趋势

今年3月份，天猫平台联合13家国货品牌，在上海打造国货品牌乐园，并发布100多款国货新品，消费者不仅可以在线下免费看展逛展、打卡体验，还能购买同款商品。“当下国货‘潮品’已覆盖衣食住行等众多日常消费领域，并在美妆、养生、家居等多个热门领域都有亮眼表现，也带动了国风摄影、古城游览等诸多文旅消费。”中国社会科学院经济研究所经济增长研究室副研究员楠玉表示。

年轻人成为国货“潮品”的消费主力军。数据显示，2023年网购过国货“潮品”的“90后”“00后”用户规模超1.5亿。李子文表示，随着“Z世代”消费群体逐渐成为消费的主导力量，国货“潮品”的创新发展不断满足着新消费群体多元化、个性化、圈层化的消费需求。

越来越多消费者愿意为坚持自主创新、坚守文化传统的国货“潮品”买单。例如，以马面裙、汉服为代表的国潮服饰持续吸引年轻消费者的目光，“为什么年轻人都喜欢新中式”的话题登上热搜。“我最喜欢飞机袖配马面裙，既保留了传统样式，也便于日常通勤。为了搭配起来好看，我还特意购置了一个新中式发簪。”家住山西省大同的“95后”消费者李妍告诉记者。

打造品牌竞争力

无论是“翻红”的老字号，还是“出圈”的新国货，想要真正实现从网红到长红，需要在商品质量、售后保障、服务态度等方面持之以恒打造品牌竞争力。清华大学经济管理学院副教授林志杰建议，一方面强化国潮品牌形象与文化内涵，将传统文化与现代“潮品”创新融合，深入挖掘品牌的文化内涵，增强消费者的品牌认同感和归属感，提升品牌附加值；另一方面坚守品质，让国货成为优质的代名词，赢得消费者信任。

目前，全国中华老字号的数量已达到1455个。为进一步丰富消费供给，商务部提出今年将重点做好4项促消费工作，其中就包括推动老字号保护传承和创新发展，为国货“潮品”消费厚植文化基础。

商务部副部长盛秋平表示，下一步，将以老字号为重点，促进国货“潮品”消费。如指导各地步行街、商圈、一刻钟便民生活圈等结合消费旺季，因地制宜开展消费促进活动，推动老字号产品在步行街集中展销，打造更多还原历史原貌、沉浸式的消费场景。

(责编：申佳平、陈键)

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