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中蒙最大货运公路口岸甘其毛都恢复8座以下小型车辆通关

李云平
2024年03月27日08:57 | 来源：新华社
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原标题：中蒙最大货运公路口岸甘其毛都恢复8座以下小型车辆通关

　　3月26日10时，一辆辆蒙古国8座以下小型车辆经蒙古国嘎顺苏海图口岸有序驶入内蒙古巴彦淖尔市甘其毛都口岸，标志着中蒙甘其毛都—嘎顺苏海图口岸8座以下小型车辆恢复通关。

　　3月26日，甘其毛都—嘎顺苏海图口岸8座以下小型车辆恢复通关现场。新华社记者李云平 摄

　　甘其毛都口岸位于巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，是我国一类陆路口岸、重要能源进口通道，也是内蒙古自治区通关量和贸易额最大的公路口岸。

　　据甘其毛都口岸管委会副主任秦瑞强介绍，为进一步提升口岸对外开放水平，经过中蒙两国协商，双方决定于3月26日恢复甘其毛都—嘎顺苏海图口岸8座以下小型车辆通关，为中蒙人员往来提供便利。

　　据了解，甘其毛都口岸相关部门持续深化“放管服”改革，出台货车备案验放、特种车辆专用通道验放、通关车辆预约验放等多项措施，推出“一站式”通关服务，进一步提高通关效率。

(责编：申佳平、陈键)
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