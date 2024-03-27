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足金“不足”、证书不“真”——网购黄金市场乱象调查

白佳丽 柳媛
2024年03月27日08:57 | 来源：新华网
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原标题：足金“不足”、证书不“真”——网购黄金市场乱象调查

　　“足金纯黄金，假一赔十”“来薅羊毛，不计成本只为涨粉，不上车就亏了”……网络直播间里，黄金销售一派火热。随着国际金价攀升，买黄金、“攒金豆”等在消费者中形成热潮。但记者近期调查发现，网购黄金存在不少猫腻。

　　图为某平台店铺主播展示其所售黄金产品的“鉴定证书”。

　　投诉增多，网购黄金“套路”多

　　中消协发布的2023年全国消协组织受理投诉情况表明，去年黄金珠宝首饰投诉量大幅增加。记者在黑猫投诉平台上以“黄金”为关键词检索，发现共有3万余条投诉信息，其中不少是关于“网购黄金被骗”。记者调查发现，网购黄金存在多重乱象。

　　“999足金”，实则“掺钨、掺铜”。天津的张女士告诉记者，1月中旬她通过某直播间购买了8颗1克重的“金豆”。“第一次‘攒金豆’，谨慎起见拿去送检，结果发现并不是商家说的‘999足金’，里面掺了钨。”张女士说。在黑猫投诉平台上，也有多名消费者表示，自己网购的“999足金”中被检测出掺铜。

　　“一口价”黄金，计价模式“雾里看花”，购买页面难觅“重要信息”。消费者李欣（化名）说，自己在某平台店铺购买黄金吊坠，页面没有标注“一口价”黄金，也找不到克重信息，买回家发现吊坠工艺普通且仅重0.7克，售价却近900元，比购买时黄金价格翻了1倍多。李欣认为商家故意隐瞒克重等重要信息，客服却表示，的确没有标明克重和“一口价”，但写了3D硬金工艺就是证明。某网络电商平台商家王祎（化名）告诉记者，不少店铺刻意不标“一口价”等字眼，甚至将“克重”改为“长、宽”等数据，就是为了吸引消费者购买，“不知克重，看着不小，买回家却发现是中空的。”

　　“大品牌”金饰，钢印“消失”、二维码错误。黄金首饰上的印记是打印或刻印的永久性标识，一般标注着厂家代号、贵金属材料及其纯度。湖南长沙的消费者徐阳（化名）投诉，自己网购某“知名品牌”金锁，收到后就发现上面完全没有品牌标识和足金字样，商家却回复：“金锁这么小，钢印糊了很正常”。随后，他扫描检测证签上的二维码，却屡屡显示“运行时错误”。

　　记者通过检索还发现，一些商家被投诉的原因集中在“混淆概念”等问题上。如将“真金”解释为“真的金属制品”，与消费者玩起了文字游戏。

　　消费者在某电商平台店铺中购买黄金时，发现购买页面没有标明“一口价”黄金和克重，图为其与客服的对话截图。

　　“辨别真假难，维权同样难”

　　不少消费者反映，辨别网购黄金的真假，“难度系数”越来越高。用火烤是大多数消费者最传统的验真方式。但记者调查发现，一些“掺假黄金”很难通过此办法辨别。一名电商客服坦言，有“黄金”拿火烧不变色，但实际上掺了银。

　　还有一些网购黄金看似出货单、质保单、吊牌齐全，甚至拿到的发票上都是购买当日的市场金价，但却“货不对板”“以次充好”。消费者杨女士表示，自己在去年底网购的金饰断了之后中间露出银白色，但拿到的“鉴定证书”上却都写着“999足金”。

　　辨别真假难，维权同样难。张女士表示，发现网购黄金造假后，希望商家兑现“假一赔十”等承诺，即便给客服拿出相关证明，却仅能实现退货退款，向网络平台投诉也是不了了之。多位消费者也反映，在电商平台投诉后，平台客服一直拒绝处理，甚至强制让消费者选择“退货退款”。

　　王祎表示：“黄金行业的透明度低、专业门槛高。即便明知商家售假，维权却往往耗时耗力。”

　　让消费者购“真金”有保障

　　近日，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》公布，对消费者反映强烈问题进行了有针对性的规范。专家认为，网购已成为黄金消费的重要途径，黄金消费往往金额较大，应进一步加大监管力度，让消费者购“真金”有保障。

　　首先，线上线下同尺度监管。中国互联网协会法工委副秘书长胡钢认为，可实施针对消费者反映较强烈的黄金制品消费专项执法行动，对违规违法犯罪经营者及其责任人进行追责。加强消费者保护组织、检察机关的公益诉讼工作，快速高效一揽子解决涉及众多消费者权益的消费纠纷。

　　其次，健全网购珠宝质量检测机制。专家建议，推动建立健全珠宝首饰的质量监测、检验检测、鉴定评估、追溯管理等制度，规范珠宝首饰的信息披露和标签标识，提高珠宝首饰的质量可信度和可追溯性。

　　还有，提升消费者防骗、维权意识。天津东疆综合保税区市场监管局曹利科长介绍，尽量在信誉好的平台选择证照齐全、有品牌知名度、信誉良好的商铺进行购买，必要时可向平台经营者核实店铺身份。购买时，务必与商家确认相关退换货规则，确保商品附带的发票、吊牌、出货单等信息一致，并妥善保存。

　　“如出现消费纠纷，与商家沟通未果，必要时可向消费者协会或市场监管部门投诉，遇到违法犯罪行为应及时向公安部门报警。”曹利提示。

(责编：申佳平、陈键)
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