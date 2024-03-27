“奇异果包船”来了
2024年03月27日08:57 | 来源：新华社
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原标题：“奇异果包船”来了
3月26日，装载2100多吨新西兰佳沛新鲜奇异果的“科槐号”散装水果冷藏货船靠泊上海自贸试验区临港新片区南港码头，这是2024年新西兰全球首艘水果专船。
奇异果储运要求高，时鲜附加值大，对通关速度提出较高要求。洋山海关物流监控五科二级主办李仁勇说：“洋山海关通过‘提前申报’等监管举措，提供便利通关措施。货物到港后，海关关员24小时全天候监卸入库，保证果品连续卸运，让新鲜水果产品尽快端上老百姓餐桌。”
3月26日，装载2100多吨新西兰佳沛新鲜奇异果的“科槐号”散装水果冷藏货船靠泊上海自贸试验区临港新片区南港码头。新华社记者 杨有宗 摄
此次进入中国市场的奇异果，除了52.4万箱佳沛阳光金果外，还有8.4万箱宝石红奇异果。新西兰佳沛国际集团大中华区公司事务副总裁伊万·金塞拉说：“中国消费者对于高品质水果的需求量越来越大，宝石红奇异果拥有独特的莓果清香，佳沛2024年这一季约一半的宝石红奇异果将供应中国市场。”
新西兰佳沛公司是全球最大的奇异果生产和销售企业，中国已连续多年成为新西兰佳沛奇异果的最大单一市场。据介绍，2024年，佳沛对中国市场的出口量将增至19.3万吨，预计比2023年增长超四成，占佳沛全球市场供应量的27%。
据上海海关介绍，今年前两个月，上海海关已累计监管干鲜瓜果及坚果产品进口货值75.3亿元，同比增长25.5%，约占全国进口总量的四分之一。
(责编：申佳平、陈键)
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