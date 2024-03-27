罗云鹏

原标题：香港科技大学推出首批“AI讲师”

3月下旬，记者从香港科技大学获悉，该校以人工智能为依托设计出10位拥有不同文化背景的“AI讲师”。学校希望通过“AI讲师”，创新教学模式，激发学生学习热情，提高课堂参与度，并期望未来能够结合学生喜好和兴趣，设计出个性化的“AI教室”。

香港科技大学相关负责人介绍，“AI讲师”由香港科技大学（广州）计算媒体与艺术学域讲座教授、香港科技大学元宇宙与计算创意研究中心主任许彬带领团队研发而成，使用虚拟形象为学生授课。他们自主研发的3D动作生成系统，令制作出来的“AI讲师”动作更流畅自然。研发团队在每节课后收集学生反馈，了解不同风格、语言及表达方法的“AI讲师”对学生学习效果的影响，有针对性地对“AI讲师”进行调整。

许彬表示，“AI讲师”不但为学生带来新的学习体验，还为数字化教学带来全新研究方向。“‘AI讲师’可以与教师互为补充，让一些较沉闷的课题变得更有趣，也可以满足学生多样化的学习需求，帮助教师探索新的教学模式。”许彬说。

据悉，香港科技大学安排 “AI讲师”教授“创意社交媒体”课程的部分内容，教学内容包括用社交媒体提升故事叙述能力、了解社交媒体对社会的影响等，让学生掌握社交媒体特点，学习如何运用多媒体技术等进行相关学术研究。该课程面向香港和广州校区的学生进行异地同步教学。

此外，香港科技大学将大力建设智慧校园，推出“AI校园大使”，与学生进行语音互动交流，并解答其学习和生活的各类问题。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经