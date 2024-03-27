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银河系两个最初“定居点”发现

张佳欣
2024年03月27日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：银河系两个最初“定居点”发现

“盖亚”数据集中识别出的属于“沙克蒂”（粉色）和“湿婆”（绿色）的恒星。

图片来源：美国科学促进会网站

科技日报北京3月26日电 （记者张佳欣）银河系在早期历史中，经历了较小星系连接组成较大结构的过程。最近，德国马克斯·普朗克天文学研究所科学家成功确定了两个可能是银河系最早组成部分的区域。它们今天仍被认为是原始银河系碎片，在120亿到130亿年前，与早期银河系融合在一起。研究结果发表在最近的《天体物理学杂志》上。

天文学家将这两部分命名为“沙克蒂”（Shakti）和“湿婆”（Shiva）。对于天文学家来说，这个结果相当于找到了最初定居点的痕迹，其在后来发展成了今天的“大城市”。

当星系碰撞合并时，多个过程同时发生。每个星系都携带着自己的氢气库。碰撞后，这些氢气云变得不稳定，内部形成了无数新恒星。在合并时，来自星系的恒星会混合在一起，一旦合并完成，要确定哪些恒星来自哪个前身星系似乎是不可能的。但事实上，在基础物理学中，仍然有一些追溯恒星祖先的方法。

当星系碰撞和恒星群混合时，大多数恒星保留了非常基本的性质，这些性质与它们起源星系的速度和方向直接相关。来自同一个合并前星系的恒星在它们的能量和角动量方面都有类似的值。对于在星系引力场中移动的恒星，能量和角动量都是守恒的：它们随着时间推移保持不变。寻找具有相似的、不寻常的能量和角动量值的大群恒星，其中很可能会有合并的残余物。

与很久以前形成的恒星相比，最近形成的恒星含有更重的元素，天文学家称之为“金属”。金属含量越低，恒星可能形成得越早。

此次，“沙克蒂”和“湿婆”是通过将欧洲空间局天体测量卫星“盖亚”的数据与斯隆数字巡天（SDSS）调查的数据相结合识别出来的。这两块结构金属含量都非常低，具有相对较大的角动量，与一部分恒星群一致，这些恒星群属于与银河系合并的独立星系。这些因素使“沙克蒂”和“湿婆”成为银河系最早“祖先”的极佳候选。

(责编：申佳平、陈键)
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