王延斌

原标题：首批量子测量领域国家标准发布

26日，记者从济南量子技术研究院了解到，由全国量子计算与测量标准化技术委员会（以下简称“标委会”）归口管理、中国计量科学研究院和中国科学技术大学牵头制定的6项国家标准通过国家标准化管理委员会批准正式发布，将于今年10月1日开始实施。这是我国发布的首批量子测量领域国家标准。

这6项国家标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》《光钟性能表征及测量方法》。

标委会有关负责人表示，量子测量是利用量子特性（能级跃迁、相干叠加、量子纠缠）获得突破经典测量技术极限，开拓物理信息感知维度的新一代精密测量感知技术。这些技术将在惯性导航、时间基准、目标识别、地形测绘、医学检验、物理学基本原理检验等领域发挥重要作用。此次发布的6项国家标准提供了量子测量领域的基本术语和定义，规范了光学频率梳、光钟、单光子源、原子重力仪等核心产品性能测试方法，以及量子精密测量等领域里德堡原子制备方法，为我国量子测量领域科技、产业、标准化协同发展奠定了坚实基础。

据了解，2019年1月，国家标准化管理委员会批准成立全国量子计算与测量标准化技术委员会，负责全国量子计算与测量领域标准化技术归口，秘书处设在济南量子技术研究院，在中国科学院量子信息与量子科技创新研究院的技术指导下开展包括量子计算和精密测量领域的标准化工作。标委会推动成立了国际首个量子技术焦点组（FG-QIT4N），组织制定的我国首个量子信息领域国家标准《量子计算 术语与定义》于2023年5月正式发布。

(责编：申佳平、陈键)

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