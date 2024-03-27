人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首批量子测量领域国家标准发布

王延斌
2024年03月27日09:01 | 来源：科技日报
小字号

原标题：首批量子测量领域国家标准发布

26日，记者从济南量子技术研究院了解到，由全国量子计算与测量标准化技术委员会（以下简称“标委会”）归口管理、中国计量科学研究院和中国科学技术大学牵头制定的6项国家标准通过国家标准化管理委员会批准正式发布，将于今年10月1日开始实施。这是我国发布的首批量子测量领域国家标准。

这6项国家标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》《光钟性能表征及测量方法》。

标委会有关负责人表示，量子测量是利用量子特性（能级跃迁、相干叠加、量子纠缠）获得突破经典测量技术极限，开拓物理信息感知维度的新一代精密测量感知技术。这些技术将在惯性导航、时间基准、目标识别、地形测绘、医学检验、物理学基本原理检验等领域发挥重要作用。此次发布的6项国家标准提供了量子测量领域的基本术语和定义，规范了光学频率梳、光钟、单光子源、原子重力仪等核心产品性能测试方法，以及量子精密测量等领域里德堡原子制备方法，为我国量子测量领域科技、产业、标准化协同发展奠定了坚实基础。

据了解，2019年1月，国家标准化管理委员会批准成立全国量子计算与测量标准化技术委员会，负责全国量子计算与测量领域标准化技术归口，秘书处设在济南量子技术研究院，在中国科学院量子信息与量子科技创新研究院的技术指导下开展包括量子计算和精密测量领域的标准化工作。标委会推动成立了国际首个量子技术焦点组（FG-QIT4N），组织制定的我国首个量子信息领域国家标准《量子计算 术语与定义》于2023年5月正式发布。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：前两个月工业经济平稳增长 新动能领域优势突出
　　人民网北京3月26日电 （方经纶）3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办举行的发布会上表示，2024年前两个月工业经济保持平稳增长。其中，新动能领域优势突出。…
今年如何实现外贸“质升量稳”？商务部回应
　　人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。 发布会上，商务部副部长郭婷婷介绍，今年全力实现外贸“质升量稳”的任务目标，工作的重点方向就是培育新动能、拓展新增长点，促进外贸产业和供应链创新升级，同时也深化与贸易伙伴的合作，为国际贸易和全球经济增长增添动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部