原标题：中央宣传部等部门部署开展2024年文化科技卫生“三下乡”活动

为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平文化思想，广泛汇集各方力量，推动城乡融合发展，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展，中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、司法部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、广电总局、共青团中央、全国妇联、中国文联、中国科协日前印发通知，部署了2024年文化科技卫生“三下乡”活动。

通知明确，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，以社会主义核心价值观为引领，着眼加强农村思想文化建设，着力提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，持续强化理论武装，丰富农村文化生活，大力普及科学知识，培育绿色健康生活方式，为有力有效推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供坚强思想保障。

通知强调，要深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，开展群众喜闻乐见的宣传宣讲活动，持续增进人们对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。加强改进农村思想政治工作，围绕中华人民共和国成立75周年，深化“强国复兴有我”群众性主题宣传教育，广泛组织开展系列庆祝活动，引导人们把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程。培育农村新风新貌，发挥新时代文明实践中心等基层阵地作用，加强家庭家教家风建设，持续整治高额彩礼、厚葬薄养等陈规陋习。着眼满足农民精神文化生活新期待，深入挖掘传统节日的文化内涵，开展积极健康的民俗文化活动，鼓励支持基层群众自办文体活动，加强农村历史文化遗产保护传承。推动农村科技进步，开展新技术创新、示范、推广工作，搭建数字化公益助农平台，推动科普示范活动、科普项目向农村延伸，传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神。促进健康乡村建设，持续提升基层医疗卫生服务能力，深化乡村环境整治，大力普及健康知识，倡导文明健康生活理念。

通知要求，各地区各有关部门要务求实效，充分发挥“三下乡”活动在推进乡村全面振兴中的重要作用，加强组织领导，加大投入力度，继续向民族地区、革命老区、边疆地区、脱贫地区和中西部地区倾斜，抓好办成一批群众可感可及的实事。坚持守正创新，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，持续推动“三下乡”工作提质增效。加大宣传力度，大力宣传集中示范活动的好经验好做法和重点项目的新进展新成效，讲好新时代乡村振兴故事。

(责编：申佳平、陈键)

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