陈汝健 符晓波 华 凌

原标题：家庭农场开启致富门

春分时节农事忙，家庭农场好春光。

金黄的杨桃、火红的樱桃、雪白的草莓……在福建、河北等地的家庭农场里，生鲜的果蔬长势格外喜人。

“家庭农场是一种极富生命力的新型经营主体。”农业农村部农村合作经济指导司相关负责人告诉记者，截至2023年底，我国家庭农场已近400万个。其中，种植业家庭农场占比居多，已成为促进小农户和现代农业发展有机衔接的重要力量。

种植品种多样化

“看，这批春季上市的杨桃品质多好。”3月21日，福建省厦门市芳都杨桃农场主谢硕章，站在缀满金黄色果实的杨桃树下向记者介绍，这是他父亲从台湾带来的品种，经过几代改良，不仅适应了当地环境，还结出又大又甜的杨桃。

台农谢硕章出身杨桃世家，他的父辈一直从事杨桃种植，钻研多年培育出黄金杨桃。“多年前，我父亲看准了这里的市场，才决定将这一品种落地厦门。”谢硕章介绍，经过两代人的经营，在100余亩的果园里，他种植了几千株台湾杨桃、台湾芭乐和咖啡豆。

在河北省昌黎县军航家庭农场草莓大棚里，记者见到，种植架上五层硕果累累的草莓秧，与地面上一颗颗娇翠欲滴的草莓相映成趣。

“为给游客带来更好的采摘体验，我们把更新草莓品种和提高草莓品质放在首位。”农场主石小军坦言，他每年都试种草莓新品种，为农场注入“新鲜血液”。

在距昌黎县不远的秦皇岛市抚宁区，家庭农场主刘涛从外省引进了白草莓品种——桃熏。“这种草莓的颜色白里透红，口味儿也更浓郁香甜。”他告诉记者，随着市场需求的多样化，高端草莓产品也越来越受欢迎。

管护方式现代化

“唰，唰……”

3月22日上午9点，河北省顺平县李骏家庭农场樱桃棚里的气温逼近30℃，农场主李永军在控制室里轻点了下遥控器，大棚膜根据指令自动掀起降温。

“自从‘黑科技’傍身，樱桃棚室温调控轻松又省力。”看着丰收在望的满树樱桃，李永军自豪地对记者说，自从去年8个樱桃棚改造后，棚内空气、土壤湿度都实现了实时监测，满足了樱桃生长的最佳条件。

在各地家庭农场里，像这样的高科技设备还有很多。

在北京市房山区弘科农场蔬菜大棚里，一个个白色托盘培养基上的苗株茁壮生长。

“这些是我们培育的番茄种苗，4月中旬可以挂果，5月中旬就能采摘。”该农场技术负责人许鹤铭告诉记者。

对于温室栽培，如何保证番茄仍是人们记忆中的味道？许鹤铭说，这要得益于温室智能化控制系统。该系统基于先进的传感器技术、数据分析，以及人工智能算法，能够实时监测植物根系周围的环境，还能够自动调整营养液配比，确保植物在不同生长阶段都能获得最适宜的营养供应。

在河北省邯郸市邯山区铄果椿家庭农场，记者看到，这里除了严格管控樱桃各项生长指标外，还采用了最新生态栽培技术，实现了全程标准化种植。

经营模式集约化

“我从父亲手中接手果园后，开始探索观光农业。”谢硕章介绍，他将果园打造成中小学生开展研学、科普农业知识的休闲农场。

集约化经营不仅鼓起了农民的钱袋子，也孕育出乡村新业态。

“我们建有良种繁育区、生产区，所生产的黑小麦良种可供周边农户生产所用。”尝到家庭农场经营甜头的河北省馆陶县黑小麦农场主范月青，站在田埂上笑盈盈地对记者说，这得益于农业部门推广的“一码通”赋码和应用“随手记”记账软件。

“我们实行家庭农场名录制度，建立了录入和退出机制。”河北省农业农村厅农村合作经济处处长刘海生介绍，目前名录里的家庭农场有14.4万个。其中，9200多个农场实现了“一码通”赋码，6600多个农场应用了“随手记”记账软件。

经过培育，一批产业特色明显、示范作用大的家庭农场崭露头角。

“目前，我区拥有省级示范家庭农场17家，多家被评为市级‘十佳’家庭农场。”河北省保定市徐水区农业农村局党组书记、局长刘振宇介绍，家庭农场已由注重数量向高质量发展转变。

“只有内强素质，外强能力，家庭农场才能不断强大。”农业农村部管理干部学院家庭农场发展中心主任于占海认为，“在培育壮大上要因地制宜，家庭农场才能走得更远。”

(责编：申佳平、陈键)

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