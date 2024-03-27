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“Z世代”新风潮：在慈善商店当“一日店长”是什么体验？

郭其钰 魏婷
2024年03月27日09:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：“Z世代”新风潮：在慈善商店当“一日店长”是什么体验？

繁忙的工作之余，到慈善商店当“一日店长”是什么体验？近日，不少年轻人来到浙江省杭州市上城区的一家慈善商店，参加“一日店长”志愿活动，体验“生活在别处”的一天。

位于上城区四季青街道的善淘慈善商店通过义卖、改造、捐赠等方式，流转来自企业和个人的闲置物品，筹集善款助残就业，探索社会融合。

这个周末，善淘慈善商店的“一日店长”是来自某企业的5名志愿者。“善淘的邻居就是浙江省眼科医院，双休日店里的人流比较大，所以我们一早就过来了。”志愿者童萧天热情介绍。

善淘慈善商店的4名员工中有3名是残障人士，其中1人为听力障碍，因此体验“一日店长”，和员工的交流合作也是重要内容。这一天里，志愿者们要学会基础的手语和沟通，以便与听障伙伴合作完成咖啡、茶饮的制作与义卖。

“这是一家宝藏小店，来之前以为只是献爱心，来了之后发现这是一家正宗的爱心超市。”志愿者郭婷婷表示，“一日店长”可以在此深度体验店铺运营，参与店内收纳整理、陈列设计、接待顾客、制作咖啡茶饮等工作。

商店的各个货架摆得满满当当，服装、包包、鞋袜、摆件、书籍、化妆品等物品种类丰富：5元一双为孤独症儿童打破偏见的“穿错袜”、20元一件由孤独症儿童手绘的鼠标垫、3元到29元不等的各类中外文书籍……

“这里的每一件物品，都来自企业和个人的闲置捐赠。”善淘慈善商店杭州城市运营负责人曾小君介绍，目前有到店捐赠、快递捐赠、一公里上门收捐3种不同的捐赠方式，所有捐赠品经过分拣消毒后再上架，个别捐赠物也会视情况进行艺术创作后再流通。

义卖所得善款也会以爱心接力的方式传递下去。曾小君表示，除了维持店铺运营成本外，善款会用做助残就业等社会公益。如店里在卖的“Hello kitty”书包，收入将定向捐赠给大病儿童救助项目。

当前，“一日店长”模式在各大城市颇为风靡，但公益性质的“一日店长”还鲜有推出。在曾小君看来，这不是短暂的一天体验，希望更多人通过亲身体验，打破固有认知，从点滴细节处构建出一个更生动具体的对慈善、对公益的印象。

据了解，这是善淘扎根杭州的第一家慈善商店，其在国内各城市已拥有20家实体店。目前善淘用经营收入支持了一支高度残健融合的工作团队，为他们提供了稳定的、有尊严的融合就业机会。

“如果一年要做10件公益小事，我愿意来善淘10次。”“一日店长”体验结束后，一位志愿者如是说。

(责编：申佳平、陈键)
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