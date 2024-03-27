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国家统计局天水调查队调研麻辣烫 监测对就业等影响

2024年03月27日09:05 | 来源：澎湃新闻
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原标题：国家统计局天水调查队调研麻辣烫 监测对就业等影响

　　甘肃天水麻辣烫火爆“出圈”后，国家统计局天水调查队正在关注“麻辣经济”背后的“流量密码”。

　　据《天水日报》报道，为了深入了解天水麻辣烫市场发展现状，探寻新消费热点赋能文旅融合提升的新路径，从3月15日开始，国家统计局天水调查队组织开展了天水麻辣烫市场发展情况相关专题调研。

　　据国家统计局天水调查队综合科工作人员介绍，天水调查队高度重视此次调研，调研前期，天水调查队主要领导组织有关科室分管领导、业务人员召开专题部署会议，要求充分发挥国家调查队“轻骑兵”优势，主动作为、快速反应，组织好、开展好此次专题调研。

　　报道称，调研期间，天水调查队加强与文旅、农业农村、统计等部门沟通联系，了解掌握有关数据。深入麻辣烫市场，面向部分麻辣烫商家、游客、部分原材料供应商等开展调研，取得一手资料，针对存在的问题，提出意见建议，撰写调研报告。

　　天水调查队通过深入挖掘天水麻辣烫市场发展的新情况、新变化，将认真做好分析研究和有关材料的报送工作。同时，密切跟踪监测天水麻辣烫市场的火爆对居民收支、消费价格、酒店房价、就业等指标造成的影响，以期推动天水文化旅游产业长远发展。

　　另据微信公众号“国家统计局天水调查队”披露，下一步，天水调查队将持续关注麻辣烫市场动态发展情况，及时反映苗头性倾向性问题，为推动天水经济高质量发展提供更加优质的统计调查服务。

　　自今年3月天水麻辣烫走红以来，当地的网络热度已带来大量游客。

　　据甘肃省旅游信息数据中心消息，3月23日，天水市（2区5县）接待游客23.25万人次，旅游综合收入1.33亿元。3月1日-23日，天水市累计接待游客299万人次，实现旅游综合收入17.3亿元。截至3月23日17时，全网涉及“甘肃天水麻辣烫”的相关短视频和信息总点击播放量达115.9亿次，较昨日增加14.6亿次、环比增长14.4%；点赞量9.6亿次，互动评论量6.7亿次。

　　另据天水在线报道，从3月8日以来，天水南站客流量同比增长约40%，3月15日开始，客流持续攀升。为满足旅客出行，兰州铁路局适时开行了兰州至天水的天水麻辣烫旅游专列。3月24日，天水南站再次迎来客流高峰，单日发送旅客达26555人次，创建站以来历史新高。

(责编：申佳平、陈键)
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