人民网北京3月27日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，3月22日，国家统计局与上海财经大学在京签署合作协议。

国家统计局局长康义代表国家统计局感谢上海财经大学长期以来对统计工作的大力支持和帮助。他指出，统计工作是党中央治国理政的重要依据，在推进中国式现代化进程中发挥着重要作用。推进统计事业高质量发展，需要吸收统计科学和数据科学发展的最新成果，以统计理论创新推进统计制度创新、技术创新和实践创新。国家统计局将与上海财经大学密切沟通、加强协作，落实好协议内容，持续完善工作机制，深化合作研究，加强人才培养，推动政府统计理论研究、数据开发等工作不断取得新成效。

上海财经大学校长刘元春表示，上海财经大学将以签署协议为契机，进一步深化同国家统计局的务实合作，聚焦统计现代化改革重点难点，积极推进统计研究探索、加大科研攻关力度，深化统计教学改革、推动培训提质增效，强化数据开发合作、深入挖掘数据价值，努力为以统计现代化服务中国式现代化创造更多可复制、可推广的经验成果。

(责编：杨曦、高雷)

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